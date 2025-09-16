Recherche
LF2

Mondeville enrôle une vice championne d’Europe U18 passée par Monaco pour pallier l’absence de Justine Soulard

LF2 - Les récentes demi-finalistes de playoffs ont annoncé l’arrivée de Victoria Majekodunmi en tant que pigiste médicale, alors que le club doit composer sans sa recrue phare Justine Soulard pour une durée indéterminée.
00h00
Victoria Majekodunmi retrouve la France en tant que pigiste médical à Mondeville.

Crédit photo : FIBA

À moins d’une semaine du début de saison à Rouen en Coupe de France samedi 20 septembre, l’USO Mondeville Basket a annoncé l’arrivée de l’ancienne Monégasque Victoria Majekodunmi (1,75 m, 28 ans) en tant que pigiste médicale, pour une durée de deux mois.

Formée aux Flammes Carolo et passée par Calais, Strasbourg ou encore Reims, la meneuse de 28 ans retrouve le championnat de France près de trois ans après sa grave blessure avec Monaco face à Champagne Basket. Durant ce match, elle avait contracté une rupture totale du ligament croisé antérieur et une fissure du ménisque du genou droit.

L’expérience pour « prendre le relais de Justine Soulard »

L’internationale française 3×3, vice championne d’Europe U18 en 2014, qui tournait à 13,3 points, 2,3 rebonds et 3,4 passes décisives en Principauté, a alors été éloignée des parquets pendant un an et demi. Ce n’est qu’en fin de saison dernière, avec Saarlouis en première division allemande, que Majekodunmi retrouve les parquets mais surtout du rythme, au sein d’une équipe qui a terminé deuxième de l’élite.

La meneuse arrive dans un contexte calvadosien relevé, puisqu’elle a “la tâche de prendre le relais de Justine Soulard, recrutée cet été après son titre de championne de Ligue 2 avec Toulouse, et “contrainte de s’éloigner du groupe pour raison personnelle”. L’intégration doit se faire rapidement : le club entame la compétition cinq jours après sa signature, en Coupe de France face à Rouen. La préparation a d’ailleurs été difficile pour les Normandes, récentes demi-finalistes de LF2, qui n’ont enregistré qu’une victoire en quatre rencontres amicales.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
