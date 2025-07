Mouhamed Faye plus proche que jamais du Paris Basketball

Une recrue de plus pour le Paris Basketball ? Alors que leur intérêt pour le joueur s’était signalé dès le mois de mai, l’arrivée de Mouhamed Faye (2,09 m, 20 ans) dans la capitale serait imminente. Il quitterait ainsi son club italien du Reggio Emilia après deux saisons.

Un intérieur athlétique et défenseur

Faye est un grand intérieur sénégalais à potentiel, qui s’est imposé dans le championnat italien malgré son jeune âge. Né en 2005, il a compilé 10,3 points à 66,3% aux tirs, 8,0 rebonds et 1,5 contre cette saison en Serie A, étant le troisième meilleur contreur et quatrième meilleur rebondeur du championnat. Il a pu bénéficier du tutorat de l’ex-NBAer Kenneth Faried, ou encore du futur nancéen Stéphane Gombauld. La progression du Meilleur jeune de la saison 2023/24 en Italie est réelle, et il se sent prêt à franchir le cap de l’EuroLeague. Il s’est aussi retiré au dernier moment pour la deuxième année d’affilée de la Draft NBA, pour laquelle il est éligible comme prospect international. Le plan est de s’y présenter pour de bon en 2026, après une saison au plus haut niveau européen.

Pour le faire venir, le Paris Basketball devra débourser un buy-out de 300 000 à 400 000 euros pour payer le reste de son contrat au Reggio Emilia. Ce que le club de la capitale est prêt à faire depuis longtemps, puisque l’intérêt entre les deux camps est mutuel. Selon nos informations, le clan Faye gardait juste sous le coude l’option d’aller en NCAA, qui n’aurait finalement pas porté ses fruits.

Une rotation homogène sur le poste 5 à Paris

Faye retrouverait donc à Paris un autre entraîneur italien, Francesco Tabellini. Ce qui facilitera forcément son intégration, en plus d’un club où il pourra parler français. Le club parisien cherche à renforcer sa raquette après des départs estivaux majeurs. Leon Kratzer et Bandja Sy sont en fin de contrat, tandis que Kevarrius Hayes est parti à Monaco. Faye partagera donc la rotation sur le poste 5 avec la recrue Ismaël Bako et Enzo Shahrvin, de retour de prêt, et d’autres pourront dépanner (Dokossi, Cavalière). À voir quel sera le rôle du Sénégalais en EuroLeague, lui qui a seulement vécu une saison en BCL (6,8 points et 4,9 rebonds de moyenne) comme expérience européenne.