Moussa Diabaté continue de flamber avec les Hornets : « Il est affamé ! »

À ce rythme, Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans) va finir par obtenir son contrat NBA, que ce soit à Charlotte ou ailleurs… Signé en two-way contract par les Hornets, un statut qui ne lui permettrait de disputer que 50 matchs au maximum, l’intérieur parisien n’en finit plus d’impressionner dans la grande ligue.

La deuxième performance de la saison NBA aux rebonds offensifs

Quatre jours après avoir signé son premier double-double face aux Pacers (12 points et 15 rebonds), le tricolore a récidivé contre Milwaukee : 12 points à 6/7, 14 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 3 contres en 25 minutes. Avec 10 rebonds offensifs, il a même signé la deuxième performance de la soirée dans le domaine derrière les 11 prises de Jakob Pöltl, le pivot des Raptors.

14 is HIM. Two games in a row with a double double for @MoussaDiabate_ (12 PTS, 14 REB)! pic.twitter.com/Onl8t0OBHA — Charlotte Hornets (@hornets) November 17, 2024

Sur une formidable série (7 points et 13,8 rebonds) sur ses quatre dernières sorties, Moussa Diabaté fait l’unanimité aux Hornets. « Il est affamé », lance son coach Charles Lee. « Il est affamé de minutes, affamé de compétition, affamé pour chaque rebond offensif. J’ai aimé sa ténacité des deux côtés du terrain. C’est un connecteur. Il le fait défensivement avec sa communication et sa polyvalence, et en attaque par ses rebonds offensifs et sa capacité à ressortir vers des shooteurs ouverts. Il a même réussi un petit move au poste au buzzer des 24 secondes, c’était sympa à voir. Le basket vous récompense généralement quand vous jouez avec ce type d’énergie et d’effort. »

« C’est impossible de le laisser sur le banc ! »

« C’est génial ce qu’il fait », renchérit son coéquipier, Miles Bridges. « Il a continué à travailler dur et maintenant, il fait son chemin vers un contrat NBA. C’est impossible de le laisser sur le banc : il va chercher des rebonds, il se bat, il fait tout pour nous. J’adore jouer avec lui, il a une super personnalité, il est facilement coachable et c’est tout ce que l’on peut demander. »

📈 Les quatre derniers matchs de Moussa Diabaté en #NBA : ▫️ 0 point et 15 rebonds

▫️ 4 points et 11 rebonds

▫️ 12 points et 15 rebonds

▫️ 12 points et 14 rebonds 🚀 Deuxième double-double d’affilée : « Il est affamé ! » 🇺🇸 https://t.co/qeqeMCSww3 pic.twitter.com/iVCiZopY3B — BeBasket (@Be_BasketFr) November 17, 2024

À ses côtés, Tidjane Salaün a également participé à la victoire de Charlotte face à des Bucks en perdition (115-114). Mais le rookie tricolore n’a pas spécialement brillé : il a cumulé 3 points à 1/4, 1 rebond et 2 passes décisives en 10 minutes.