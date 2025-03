Moustapha Fall bat son record de passes décisives cette saison avec l’Olympiakos

L’Olympiakos affrontait Maroussi, actuel dernier du championnat grec, ce lundi 17 mars. C’est l’équipe de Moustapha Fall et Evan Fournier qui est sortie vainqueur de cet affrontement (88-104). Le pivot international français a battu son record de passes décisives de la saison 2024-2025 en en distribuant 7 à ses coéquipiers. En plus de cela, il a marqué 4 points et pris 5 rebonds dans ce match maîtrisé dès le milieu du premier quart-temps.

Comme souvent en championnat grec, Evan Fournier n’a pas forcé (5 points). Pour les deuxièmes du championnat grec, c’est plutôt Alec Peters qui s’est illustré au tir en sortie de banc. L’ailier américain a marqué 25 points à 9/11 aux tirs.

Fall et l’Olympiakos montent en puissance

Pierre angulaire du collectif de Geórgios Bartzókas, Moustapha Fall agit comme une tour de contrôle. L’ancien Villeurbannais s’est souvent vu servir au poste bas avant de ressortir la balle sur un shooteur démarqué. Mitrou-Long en a notamment profité, son adresse en témoigne (4/5 à 3 points). Toujours dominant poste bas (79,2% aux tirs cette saison), le pivot restait sur une performance à 10 points dans la victoire en Euroleague contre le Panathinaikos vendredi dernier.

L’Olympiakos enchaîne ainsi sa sixième victoire d’affilée en championnat grec. Ils sont donc toujours deuxièmes et présentent un bilan de 19 victoires pour 2 défaites, tandis que le Panathinaikos est leader invaincu. En EuroLeague, le rapport de force s’inverse avec les coéquipiers d’Evan Fournier qui occupent la tête avec 22 victoires et 7 défaites. Quant à l’équipe de Mathias Lessort, elle se place à la troisième place derrière le Fenerbahçe avec 18 victoires pour 11 défaites. Il reste à ce jour une dernière rencontre de saison régulière de championnat grec et cinq journées d’EuroLeague.

Baptiste Da Costa