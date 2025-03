Moustapha Fall n’a « vraiment pas l’équipe de France en tête pour le moment »

« Moi, je l’ai appelé pour savoir : il faut lui demander à lui », nous disait Frédéric Fauthoux en janvier, lorsqu’on l’interrogeait sur la nouvelle absence de Moustapha Fall en équipe de France. Alors nous sommes allés demander au principal intéressé…

Dans les couloirs du Stade de la Paix et de l’Amitié, nous avons interrogé le pivot de l’Olympiakos sur son éventuelle motivation à faire partie du projet EuroBasket 2025. « On verra ça dans un deuxième temps, je n’ai vraiment pas ça en tête pour le moment », a répondu l’intérieur aux 41 sélections, double médaillé d’argent (Jeux Olympiques 2021 et EuroBasket 2022). Tentative de relance, où l’on tente de savoir si l’équipe de France est toujours quelque chose qui l’anime. Nouvelle porte fermée, avec le sourire. « Je n’ai vraiment pas ça en tête. »

Dont acte. On se contentera des mots nébuleux de Frédéric Fauthoux accordés à la FFBB (« nous avons conclu que ce n’était pas forcément le bon moment pour le rappeler ») et la même interrogation demeure : alors qu’il possède un profil unique de point de fixation au poste bas, Moustapha Fall a-t-il définitivement tourné la page de la sélection après cette Coupe du Monde 2023 terriblement frustrante à titre individuel ?

La quête de l’EuroLeague

Si l’enfant de Neuilly-sur-Marne n’a pas les Bleus en tête, c’est surtout parce qu’il est hanté par une quête bien plus profonde : son premier titre de champion d’Europe. Protagoniste malheureux du légendaire buzzer beater de Sergio Llull en finale 2023, il n’a jamais raté le Final Four en trois saisons avec l’Olympiakos, mais n’a jamais remporté non plus l’EuroLeague.

« On prend match après match mais l’objectif est d’aller au bout », confesse-t-il. « J’espère que l’on sera capables d’y arriver cette année !

« Je n’ai aucun intérêt à partir ! »

Alors qu’il arrive tout doucement dans la dernière phase de sa carrière, étant donné qu’il vient de fêter ses 33 ans, Moustapha Fall a encore plusieurs belles années à vivre à l’Olympiakos, lui qui est sous contrat avec le club grec jusqu’en 2027. Ce qui ferait un bail de six ans à Athènes, de loin le plus long de sa carrière, devant son club formateur (quatre ans à Poitiers). Depuis son départ du PB86, il n’avait pas passé plus d’une saison de suite dans le même club, de Monaco à l’ASVEL, en passant par Antibes, Chalon-sur-Saône, Sakarya, Krasnodar et Ankara.

« Avant l’Olympiakos, je bougeais beaucoup car je n’avais pas trouvé chaussure à mon pied », explique-t-il. « Ici, j’ai un bon compromis entre être dans une grosse équipe EuroLeague, vivre dans une belle ville et disposer d’un bon contrat. Je n’ai aucun intérêt à partir ! » Ni à se faire des nœuds au cerveau avec l’équipe de France…

Propos recueillis au Pirée,