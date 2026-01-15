Mulhouse réagit à l’affaire Tim Eboh et réfute « tout comportement abusif »

« Le club des Mulhouse Mustangs tient à réagir aux déclarations récentes attribuées à Monsieur Tim EBOH et diffusées par voie de presse.

Le club rappelle son attachement constant aux valeurs de respect, de dialogue et de protection de l’intérêt collectif, qui fondent son projet sportif et humain.

Dès que la situation a été portée à sa connaissance, le club a pris les dispositions internes appropriées, indépendamment de toute diffusion publique, afin de garantir un cadre de travail conforme à ses valeurs.

Contrairement aux propos relayés publiquement, la situation actuelle trouve son origine dans la volonté exprimée par Monsieur Tim EBOH de quitter le club.

Les Mulhouse Mustangs ont privilégié le dialogue et recherché des solutions compatibles avec le cadre contractuel, la situation économique du club et le bon fonctionnement de l’équipe. Le club ne peut en revanche accepter que des pressions, quelles qu’en soient les formes ou les canaux, portent atteinte à la cohésion du groupe ou à la réputation de l’institution.