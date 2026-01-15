Recherche
NM1

Mulhouse réagit à l'affaire Tim Eboh et réfute « tout comportement abusif »

Alors que Tim Eboh a porté plainte contre un salarié du club de Mulhouse, suite à "un épisode profondément choquant", les Mustangs ont réagi en réfutant les accusations de leur joueur.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mulhouse réagit à l’affaire Tim Eboh et réfute « tout comportement abusif »

Tim Eboh est en arrêt à Mulhouse

Crédit photo : Victor Lecomte

Une semaine après le communiqué de Tim Eboh, diffusé dans nos colonnes, où le joueur dénonçait « un épisode profondément choquant » qui l'avait chamboulé psychologiquement, Mulhouse est, à son tour, sorti du silence.

LIRE AUSSI

Après avoir réfuté tout commentaire la semaine dernière, les Mustangs ont « tenu à réagir aux déclarations récentes attribuées à Monsieur Tim Eboh ». Le tout dans le contexte d’une procédure légale entre l’ailier orléanais et un autre salarié du club alsacien, visé par ses accusations et toujours en poste.

Les envies d’ailleurs d’Eboh comme point de départ selon le club

Ainsi, Mulhouse réfute toute mauvaise gestion interne, clamant « avoir pris les dispositions appropriées ». Leader provisoire de la poule B de NM1, suite à sa victoire en match avancé mardi à Metz (65-94), l’institution haut-rhinoise fait porter la responsabilité de cette situation « à la volonté exprimée par Monsieur Tim Eboh de quitter le club. » 

Surtout, les Mustangs se rangent du côté du salarié concerné, balayant « toute accusation laissant entendre un comportement abusif ou contraire à l’éthique de la part de ses dirigeants ».

Le communiqué de Mulhouse

« Le club des Mulhouse Mustangs tient à réagir aux déclarations récentes attribuées à Monsieur Tim EBOH et diffusées par voie de presse.
Le club rappelle son attachement constant aux valeurs de respect, de dialogue et de protection de l’intérêt collectif, qui fondent son projet sportif et humain.
Dès que la situation a été portée à sa connaissance, le club a pris les dispositions internes appropriées, indépendamment de toute diffusion publique, afin de garantir un cadre de travail conforme à ses valeurs.
Contrairement aux propos relayés publiquement, la situation actuelle trouve son origine dans la volonté exprimée par Monsieur Tim EBOH de quitter le club.
Les Mulhouse Mustangs ont privilégié le dialogue et recherché des solutions compatibles avec le cadre contractuel, la situation économique du club et le bon fonctionnement de l’équipe. Le club ne peut en revanche accepter que des pressions, quelles qu’en soient les formes ou les canaux, portent atteinte à la cohésion du groupe ou à la réputation de l’institution.
Le club réfute toute accusation laissant entendre un comportement abusif ou contraire à l’éthique de la part de ses dirigeants. Les décisions sportives prises l’ont toujours été dans l’intérêt collectif, le respect des personnes et le cadre réglementaire en vigueur.  Le club reste pleinement concentré sur ses objectifs sportifs. »
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
