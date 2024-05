Mulhouse, Tarbes-Lourdes et Saint-Vallier rejoignent Caen en demi-finales

Mulhouse, Tarbes-Lourdes et Saint-Vallier se sont qualifiés en demi-finales des playoffs de Nationale 1 (NM1), deux jours après Caen.

Chartres, deuxième de la saison régulière et à domicile, peut s’en vouloir. L’équipe de Moatassim Rhennam menait 33-16 en début de rencontre. Face à l’adresse de Jean-François Kébé (25 points), elle a dilapidé son avance :

« C’est une grosse déception, a avoué le coach à L’Écho Républicain. On fait 15 minutes très solides… Après, comment peut-on flancher autant ? On les relance sur des pertes de balle. Le début de 3e quart-temps est très compliqué. On revient puis on perd le match, comme on a perdu le fil à certains moments au cours de la saison, notamment à Hyères-Toulon, en seconde phase, où on donne le match à quelques secondes de la fin. Sans cette erreur, on serait en ProB. Là, on a subi un deuxième KO. On a manqué de lucidité, de maturité sur ces matches couperet. »