MVP, meilleur coach, favori pour le titre, équipe surprise : les GM de Betclic ÉLITE répondent

Si nous avons plébiscité le Paris Basketball au sein de la rédaction de BeBasket, avec notamment Tuomas Iisalo meilleur coach, Tyson Ward meilleur défenseur et T.J. Shorts favori pour le titre de MVP, les GM de Betclic ÉLITE n’ont pas cédé au prisme de la nouveauté.

Interrogés par la LNB, à l’occasion d’un sondage calqué en tous points sur celui de l’EuroLeague, les têtes pensantes du championnat ont donné leur avis sur la phase aller. Et c’est l’AS Monaco qui a récolté la majorité des suffrages. Aucun dirigeant ne voit ainsi la Roca Team échouer à réaliser le doublé et le club de la Principauté est le plus difficile à affronter, pour 33% des votants.

Parallèlement, Sasa Obradovic est considéré comme le meilleur coach du championnat, Alpha Diallo le plus complet, John Brown III le meilleur défenseur, tandis que Mike James a reçu un véritable triomphe : à la fois le joueur le plus décisif, le plus spectaculaire, celui que les GM aimeraient signer (mais les candidats se presseront moins s’il faut s’aligner sur son salaire monégasque) et le favori au trophée de MVP. Une petite surprise puisque l’Américain est bien moins incisif en championnat qu’en EuroLeague. Injouable en semaine sur la scène européenne (19,5 points à 47%, 4,4 rebonds et 5,2 passes décisives), il ne met pas le même entrain en Betclic ÉLITE le week-end (11,9 points à 39%, 3,2 rebonds et 3,5 passes décisives).