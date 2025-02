N°1 de La Boulangère Wonderligue à l’évaluation, Murjanatu Musa (Tarbes) va découvrir la WNBA

Sensation du Tarbes Basket Bigorre, n°1 de La Boulangère Wonderligue (20,8) et n°3 d’EuroCup (26,3) à l’évaluation, Murjanatu Musa (1,88 m, 24 ans) va continuer sa folle ascension en WNBA !

Chipée par le TGB en Espagne l’été dernier, où elle avait été élu joueuse révélation de l’année, l’internationale nigériane s’est engagée avec le Phoenix Mercury. Une formidable récompense de ses JO aboutis avec les D’Tigress, première équipe africaine en quart de finale des JO, et de sa domination tarbaise.

Update: D'Tigress forward, Murja Musa has signed for #WNBA side @PhoenixMercury according to sources

Musa brings a strong statistical profile to the WNBA, having notched averages of 9.8 points, 6.0 rebounds, 1.0 assists, 1.5 steals, and 0.5 blocks pic.twitter.com/WQvpWBNu8R

— Kenny Bamidele (@BigKensyn) February 19, 2025