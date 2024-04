Nadir Hifi, de la NM3 à un titre européen : son bel hommage à Éric Girard et l’ESSM Le Portel

Debout sur la table de la conférence de presse, Nadir Hifi était le plus dingue de la célébration parisienne, à scander frénétiquement le nom de son coach après l’avoir copieusement arrosé. « Iisalo ! Iisalo ! Iisalo ! », s’égosillait-il, masque de ski sur le visage et confettis partout dans sa longue tignasse.

Le début d’expérience, c’est quand on pense à ne pas poser son téléphone sur la table de la conférence de presse après un trophée.

☔️ Tuomas Iisalo et T.J. Shorts arrosés par tous les autres vainqueurs de l’EuroCup. pic.twitter.com/LgN4bEGS0p — Alexandre Lacoste (@Alex__Lacoste) April 12, 2024

Le jeune combo-guard était en droit de publiquement honorer son coach, qui n’a pas eu la tâche facile en devant incorporer l’incroyable talent du Strasbourgeois, et tous les débordements que de telles facultés peuvent engendrer, à son ossature de Bonn. Autant le Finlandais a eu les mains libres sur la constitution de son effectif, autant le néo-international (2 sélections) avait déjà signé quand il est arrivé, même si on peut raisonnablement imaginer qu’il a été consulté. « Je savais qu’il avait un talent spécial », a souligné le coach double champion d’Europe. « Mais ce n’était pas le plus facile à intégrer dans notre écosystème. Au début, les gens disaient qu’il prenait des tirs complètement fous mais on s’est finalement aperçu qu’il complétait parfaitement les autres. Du coup, nous avons accepté sa façon de faire et il est devenu une force nucléaire pour notre équipe. »

« Je ne ressens pas la pression »

Au point de planter la banderille assassine à 117 secondes du buzzer final, après avoir déjà offert à Paris son premier break dans le troisième quart-temps sur deux shoots de haut-niveau. « Tu crois qu’il ressent la pression », a demandé Iisalo à Shorts en conférence de presse. « Absolument pas », a répondu le MVP. Cette insouciance dans les moments chauds a été l’un des grands thèmes de l’après-match, confirmée par Nadir Hifi lui-même. « Ça fait partie de moi, j’ai énormément de caractère. Je ne ressens pas la pression et c’est pour ça qu’on me donne ces responsabilités à cet âge-là. Je suis très fier de ressentir cette confiance de tout le monde. Que l’on me donne des opportunités comme cela à cet âge-là, c’est juste incroyable. Je ne pouvais pas mieux tomber qu’à Paris. On me pousse à être meilleur tous les jours, je progresse en permanence. Même avec des grosses performances, on me pousse comme si j’avais fait un mauvais match. Ce soir, j’ai aidé l’équipe, j’ai mis des tirs importants. »

🏆 L’émotion de Nadir Hifi, T.J. Shorts et des Parisiens au buzzer final : le Paris Basketball remporte l’EuroCup !

22-1 sur la saison, meilleur bilan historique et première équipe de l’histoire avec 22 victoires en une seule campagne ! pic.twitter.com/XqJ2E9lDJD — Alexandre Lacoste (@Alex__Lacoste) April 12, 2024

Sorti de nulle part en 2021/22, devenu une star au Portel, Nadir Hifi a également profité des célébrations pour rendre un hommage appuyé (et spontané !) à son ancien club, avec qui l’histoire s’est mal terminée. Chouchou du Chaudron, le Franco-Algérien n’avait pas pu dire au revoir à ses anciens supporters, suspendu par son ex-employeur pour avoir séché des entraînements. Le fruit d’une volonté un peu trop manifeste de partir, alors qu’il était encore sous contrat. De quoi susciter une certaine amertume dans le Nord, à l’image de son premier entraîneur en pro, Éric Girard, qui se disait « exceptionnellement déçu » que sa pépite soit partie sans lui laisser un seul message.

« J’ai mis mes premiers points en pro à Ékinox et je deviens champion d’Europe ici »

Une rancœur collective qui s’est étalée sur cette saison, à l’image de la mini-polémique autour de la rétention de son trophée de MVP du mois d’avril 2024. « En août, je fais deux fois la demande à mon ancien club pour un envoi du trophée », avait twitté le Parisien en novembre. « Pas de réponse. Il faut que mon agent s’en mêle pour avoir enfin une réponse, mais depuis ça me ghost. Vraiment petit et décevant. » Mais à un mois de son retour sur la Côte d’Opale, pour le dernier match de la saison régulière (le 11 mai), Nadir Hifi a décidé d’enterrer la hache de guerre avec une longue tirade de remerciements envers l’ESSM, alors que la question ne portait pas sur le sujet.



J’ai été nommé joueur du mois en avril dernier En août je fais 2x la demande à mon ancien club pour un envoi du trophée. Pas de rep Il faut que mon agent s’en mêle pour avoir enfin une réponse, mais depuis ça me ghost Vraiment petit et décevant@LNBofficiel j’fais quoi ? — Nadir Hifi (@NadirHifi) November 11, 2023

« Il y a quatre ans, j’étais en Nationale 3. Je dois remercier tellement de personnes. J’ai eu beaucoup de mal à lancer ma jeune carrière mais je vais citer Eric Girard. Il y a eu beaucoup de critiques sur mon départ du Portel. Sans lui, il ne faut pas oublier que je n’en serais pas là. C’est lui qui m’a lancé, dans cette salle en plus (le 1er mai 2021, avec 2 minutes de jeu) : j’ai mis mes premiers points à Ékinox et je deviens champion d’Europe ici. Beaucoup de supporters du Portel sont énervés mais je n’ai rien contre eux. Au contraire, je suis reconnaissant envers le club et tout ce qu’il m’a apporté, tout l’amour que les fans m’ont montré. Je vais revenir là-bas pour le dernier match, je vais leur donner de l’amour, j’espère qu’ils m’en donneront. Je n’oublierai jamais mon passage au Portel, c’est un club qui restera toujours dans mon cœur. » Pour un grand pardon le 11 mai ?

À Bourg-en-Bresse,