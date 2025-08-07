Nadir Hifi Embrasse Son Rôle De Leader Avec Paris Et L’Équipe De France Avant L’EuroBasket

Nadir Hifi se prépare pour ce qui pourrait être la saison la plus décisive de sa carrière. Avec le départ de TJ Shorts pour le Panathinaïkos, Hifi se retrouve sous les projecteurs en tant que leader incontesté du Paris Basketball pour la campagne 2025/26. À seulement 22 ans, l’ascension du meneur a été fulgurante, et il aura désormais aussi un rôle clé à jouer pour la France lors du prochain EuroBasket.

Reconnu comme le Meilleur Jeune Joueur la saison dernière, le développement de Hifi est impossible à ignorer. Le Paris Basketball lui a confié l’entière responsabilité sur le terrain, et sa convocation en équipe nationale est une preuve supplémentaire de sa stature grandissante. Son mélange d’énergie, de précision au tir et d’intelligence fait de lui l’un des noms les plus intrigants à suivre dans les compétitions de club et internationales.

Hifi, cependant, reste lucide malgré le battage médiatique. S’exprimant avant le tournoi, il a reconnu la différence entre son rôle avec l’équipe de France et celui avec Paris. Bien qu’il ne soit peut-être pas la première option offensive pour Les Bleus, sa capacité à s’adapter, surtout en termes de sélection de tirs, lui assure de pouvoir avoir un impact significatif en sortie de banc ou dans les rotations clés.

Représenter la France a une signification plus profonde pour le jeune meneur. Il considère cette convocation à la fois comme un honneur et une récompense pour son parcours jusqu’à présent. Pour Hifi, porter le maillot bleu est plus qu’une question de statistiques : c’est une question de fierté, de responsabilité et de continuer à faire ses preuves face à l’élite du continent.

De retour à Paris, la saison 2025/26 sera axée sur le leadership et la croissance. Hifi a clairement indiqué que rester au club était un « choix logique », même si d’autres noms sont partis. La confiance que l’organisation lui a accordée, combinée à l’opportunité de guider une équipe plus jeune, prépare le terrain pour une année décisive en EuroLeague.

Bien que toujours jeune, la maturité de Hifi est remarquable. Qu’il s’agisse de s’adapter à un rôle plus discret pour la France ou de porter la charge créative pour Paris, sa capacité à lire le jeu et à gérer l’élan dépasse son âge. Ses coéquipiers louent souvent sa présence vocale à l’entraînement, ainsi que sa volonté d’apprendre et de diriger simultanément.

Alors que l’EuroBasket est sur le point de commencer, Nadir Hifi se trouve à un carrefour crucial, non seulement dans sa carrière, mais dans l’histoire du basket français moderne. Que ce soit avec Paris ou Les Bleus, tout indique que Hifi est en passe de devenir une figure centrale de la prochaine génération du basket-ball.