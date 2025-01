Nadolny, Bogues, Chambers et Krubally ; Qui est le MVP de Pro B en décembre 2024 ?

Qui rejoindra Timothé Vergiat (1,88 m, 26 ans) et Neal Quinn (2,13 m, 23 ans) au rang des MVP du mois en Pro B de la saison 2024-2025 ? Pour le dernier mois de l’année 2024, les quatre candidats retenus sont Clarence Nadolny (Rouen), Siyani Chambers (Blois), Ousman Krubally (Boulazac) et Shannon Bogues (Alliance Sport Alsace).

Le seul à avoir terminé le mois de décembre invaincu est Clarence Nadolny, l’arrière de Rouen. Leader offensif (13,4 points par match) de l’équipe la plus en forme actuellement de la division (7 victoires de suite), le natif de Montreuil a une nouvelle fois répondu présent en cette fin d’année. Bon connaisseur de la division pour y vivre sa 4e saison, la 3e avec Rouen, l’ancien joueur de l’université de Texas Tech a notamment signé son record de points de la saison contre le SCABB, son premier club professionnel (20 points dont 13/14 aux LFs). Cela semble être la bonne saison pour Clarence Nadolny afin de franchir un cap et de prétendre à la Betclic ELITE lors du prochain exercice.

Si Blois a su relever la tête en décembre après une période complexe autour de la trêve internationale de novembre, c’est en partie grâce à son meneur Siyani Chambers. Auteur du record de passes décisives de la saison de Pro B (13) et de 25 points lors de la victoire à Roanne, l’ancien étudiant d’Harvard a ainsi participé à relancer la machine blésoise. Depuis cette victoire dans la Loire, l’ADA a enchaîné 4 victoires de rang pour finir 2024. Cette saison, Siyani Chambers est le 2e passeur le plus prolifique de la division (6,3), derrière Antoine Eïto (6,6).

Déjà mentionné pour le MVP du mois d’octobre, Ousman Krubally revient forcément dans la discussion en décembre. L’intérieur américano-gambien, 3e meilleur évaluation du championnat (19,7) continue de participer activement à la belle saison de Boulazac (16,4 points et 7,9 rebonds en 24 minutes de moyenne). Le club périgourdin a en plus pris le leadership de la division durant ce dernier mois de l’année 2024.

Shannon Bogues n’est pas le plus victorieux des prétendants au MVP du mois de décembre en Pro B (mais ses performances monumentales parlent pour lui. La belle trouvaille de l’Alliance Sport Alsace (passé par la Suisse, Chypre ou encore la Hongrie) a atteint ou dépassé le barre des 25 points à trois reprises au cours 4 derniers matchs, une marque qu’il n’avait jamais atteint plus tôt dans la saison. Lors des deux derniers matchs de l’année 2024 contre Blois et Chartres, il a même atteint 33 et 35 d’évaluation !

Vous pouvez voter pour votre MVP du mois de décembre en Pro B ci-dessous. Fin des votes ce mardi 7 janvier à minuit.