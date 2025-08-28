Nancy, Dijon et la JL Bourg régalent, Berhanemeskel flambe déjà avec le MSB

« Dès le premier match, on doit voir la coloration de notre identité », disait Guillaume Vizade au Maine Libre, en préambule de la première sortie en préparation du Mans, face à l’ADA Blois. Désireux d’améliorer l’efficacité au shoot de son équipe en 2025-2026, après une probante première saison en Sarthe, le technicien a déjà pu en avoir les prémices mardi 26 août.

Les premières recrues du Mans et de Cholet en évidence

Si Trevor Hudgins et David Dileo (respectivement 17 et 22 points) n’ont rien perdu de leur poignet, un nouveau feu-follet derrière la ligne extérieure a rejoint les rangs manceaux cet été : Johnny Berhanemeskel. Remplaçant médical de Léopold Delaunay, blessé pour une longue durée, le Canadien a déjà eu l’occasion de montrer l’étendue de son shooting au gymnase Robert-Jarry au Mans. Avec 24 points (8/10 aux tirs dont 5/6 à 3-points), l’arrière du MSB a bien contribué au succès de son équipe, bien partie face à Blois, un adversaire qui n’a pas abdiqué, tenant tête jusqu’au bout au vainqueur de la Leaders Cup 2025 (97-89). Côté Blésois, le meilleur marqueur de la rencontre a été Lucas Ugolin (16 points), secondé par Eric Nottage (15 points) et Jonas Boulefaa (11 points).

Pour la première sortie du club rival, Cholet Basket, ce dernier a été encore plus tranchant face à un voisin des Pays de La Loire, Nantes, mercredi 27 août. La formation de Fabrice Lefrançois l’a emporté sur le large score de 94 à 69, avec des recrues qui ont déjà dû faire plaisir à leur entraîneur : Chibuzo Agbo, Mohamed Diarra et Digué Diawara ont été les fers de lance choletais avec plus de 10 points chacun. Côté Nantais, la satisfaction est venue de son duo meneur – ailier-fort, avec respectivement 14 et 19 points pour Lucas Bourhis et Hugo Mienandi.

Dijon et la JL Bourg s’offrent chacun son tour le SCABB

Pour la JDA Dijon et la JL Bourg, c’était le SCABB au programme. À Nuits-Saint-Georges mardi 26 août, la Jeanne d’Arc était confrontée à la formation d’ÉLITE 2 de l’Alliance Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon et n’a pas fait dans le détail avec une victoire 93 à 69. Le nouvel arrivant Zeke Moore a semble-t-il déjà pris ses aises (17 points) tandis que le duo Holston – Julien a reprise ses habitudes (25 points à eux deux).

𝗧𝗮𝗿𝗶𝗾, 𝗔𝘅𝗲𝗹, 𝗭𝗲𝗸𝗲 𝗲𝘁 𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱 se sont illustrés hier avec de belles performances ! Tariq – 10 pts, 9 rbs, 4 ast, 18 d’éval

Axel – 13 pts, 2 rbs, 5 ast, 20 d’éval

Zeke – 17 pts, 2 rbs, 4 ast, 17 d’éval

David – 12 pts, 4/4 à 3pts, 3 ast, 14 éval#MyJDA #JDAFamily pic.twitter.com/lfFvJ79ZZO — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) August 27, 2025

Le lendemain, le SCABB (qui enchaîne 4 matchs en une semaine) a remis le couvert face à la JL Bourg, cette fois dans son Arena Saint-Étienne Métropole. Face à la Jeu, le club ligérien a tenu la comparaison un peu plus longtemps (38-44, 20′), avant d’encaisser un 27-17 dans le 3e quart-temps. Fort d’une belle adresse à 3-points (13/32 à 3-points), Bourg-en-Bresse a déjà pu constater que Darius McGhee (24 points à 8/9 aux tirs) sera, sans surprise, son fer de lance offensif en 2025-2026.

𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐩𝐚 #𝟏 – Validé✅@scabbasket 78 🆚 98 JL Bourg Ce qu'on décèle sur le terrain est prometteur. On termine le match sur le score de 78 à 98 mais avec surtout une curiosité de voir la suite, encore décuplée ! pic.twitter.com/7yx0YzJ1zb — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) August 27, 2025

Enfin, comme il est presque de tradition ces dernières années, le SLUC Nancy a affronté Champagne Basket à Champigneulles pour débuter sa préparation estivale. Pour le retour des ex-Nancéiens Enzo Goudou-Sinha et Stéphane Gombauld, la formation de Sylvain Lautié a facilement disposé de l’écurie voisine d’ÉLITE 2, remportant ce match de préparation sur le score de 84 à 69.