Présaison

Nancy, Dijon et la JL Bourg régalent, Berhanemeskel flambe déjà avec le MSB

Présaison - Recrue de dernière minute pour pallier à la longue absence de Delaunay, le nouveau shooteur du Mans Johnny Berhanemeskel s'est mis évidence dès sa première sortie en amical contre Blois. Également opposés à des formations d'ÉLITE 2, Nancy et Dijon l'ont également emporté en match de préparation.
|
00h00
Nancy, Dijon et la JL Bourg régalent, Berhanemeskel flambe déjà avec le MSB
Crédit photo : Antoine Bodelet

« Dès le premier match, on doit voir la coloration de notre identité », disait Guillaume Vizade au Maine Libre, en préambule de la première sortie en préparation du Mans, face à l’ADA Blois. Désireux d’améliorer l’efficacité au shoot de son équipe en 2025-2026, après une probante première saison en Sarthe, le technicien a déjà pu en avoir les prémices mardi 26 août.

Les premières recrues du Mans et de Cholet en évidence

Si Trevor Hudgins et David Dileo (respectivement 17 et 22 points) n’ont rien perdu de leur poignet, un nouveau feu-follet derrière la ligne extérieure a rejoint les rangs manceaux cet été : Johnny Berhanemeskel. Remplaçant médical de Léopold Delaunay, blessé pour une longue durée, le Canadien a déjà eu l’occasion de montrer l’étendue de son shooting au gymnase Robert-Jarry au Mans. Avec 24 points (8/10 aux tirs dont 5/6 à 3-points), l’arrière du MSB a bien contribué au succès de son équipe, bien partie face à Blois, un adversaire qui n’a pas abdiqué, tenant tête jusqu’au bout au vainqueur de la Leaders Cup 2025 (97-89). Côté Blésois, le meilleur marqueur de la rencontre a été Lucas Ugolin (16 points), secondé par Eric Nottage (15 points) et Jonas Boulefaa (11 points).

Pour la première sortie du club rival, Cholet Basket, ce dernier a été encore plus tranchant face à un voisin des Pays de La Loire, Nantes, mercredi 27 août. La formation de Fabrice Lefrançois l’a emporté sur le large score de 94 à 69, avec des recrues qui ont déjà dû faire plaisir à leur entraîneur : Chibuzo Agbo, Mohamed Diarra et Digué Diawara ont été les fers de lance choletais avec plus de 10 points chacun. Côté Nantais, la satisfaction est venue de son duo meneur – ailier-fort, avec respectivement 14 et 19 points pour Lucas Bourhis et Hugo Mienandi.

Image

Dijon et la JL Bourg s’offrent chacun son tour le SCABB

Pour la JDA Dijon et la JL Bourg, c’était le SCABB au programme. À Nuits-Saint-Georges mardi 26 août, la Jeanne d’Arc était confrontée à la formation d’ÉLITE 2 de l’Alliance Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon et n’a pas fait dans le détail avec une victoire 93 à 69. Le nouvel arrivant Zeke Moore a semble-t-il déjà pris ses aises (17 points) tandis que le duo Holston – Julien a reprise ses habitudes (25 points à eux deux).

Le lendemain, le SCABB (qui enchaîne 4 matchs en une semaine) a remis le couvert face à la JL Bourg, cette fois dans son Arena Saint-Étienne Métropole. Face à la Jeu, le club ligérien a tenu la comparaison un peu plus longtemps (38-44, 20′), avant d’encaisser un 27-17 dans le 3e quart-temps. Fort d’une belle adresse à 3-points (13/32 à 3-points), Bourg-en-Bresse a déjà pu constater que Darius McGhee (24 points à 8/9 aux tirs) sera, sans surprise, son fer de lance offensif en 2025-2026.

Enfin, comme il est presque de tradition ces dernières années, le SLUC Nancy a affronté Champagne Basket à Champigneulles pour débuter sa préparation estivale. Pour le retour des ex-Nancéiens Enzo Goudou-Sinha et Stéphane Gombauld, la formation de Sylvain Lautié a facilement disposé de l’écurie voisine d’ÉLITE 2, remportant ce match de préparation sur le score de 84 à 69.

Tous les résultats des matchs de présaison LNB

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Dijon
Dijon
Le Mans
Le Mans
Nancy
Nancy
Commentaires

pauldoux
Ça serait bien que BE communique tous les résultats de l'avant saison
pedro42
https://presaison.lnb.info/
glidos
rien d’impressionnant à Nancy face à une Pro.B à qui il manque son US
lou_grand
Cholet repart avec un temps de jeu très équilibré et des changements réguliers. Une marque de fabrique.
