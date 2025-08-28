Recherche
EuroBasket masculin

Où regarder France – Belgique, premier match des Bleus à l’EuroBasket ?

EuroBasket - Pour le commencement de son tournoi continental, l'équipe de France masculine affronte la Belgique à l'EuroBasket ce dimanche jeudi 28 août à Katowice (17h). Une rencontre à suivre en clair.
00h00
Où regarder France – Belgique, premier match des Bleus à l’EuroBasket ?

Les Bleus entrent en lice à l’EuroBasket contre la Belgique.

Crédit photo : FIBA

L’équipe de France masculine rentre en piste à l’EuroBasket 2025 ce jeudi 28 août. Après une phase de préparation réussie (cinq victoires en autant de rencontres), il est temps pour les Bleus de Frédéric Fauthoux (dont c’est la première compétition internationale) de confirmer cela pour sa première sortie au championnat d’Europe, à Katowice en Pologne.

Bien commencer le tournoi 

Ce serait une vérité de La Palisse de dire que l’équipe de France doit bien débuter son EuroBasket 2025 en gagnant contre la Belgique. Au-delà de l’aspect comptable, elle doit aussi se mettre en confiance pour le reste de la compétition. Les Belgian Lions sont une belle opportunité pour cela, même si la sélection de Dario Gjergja n’est à pas sous-estimer malgré ses nombreux absents (Toumani Camara, Ajay Mitchell, Thijs De Ridder ou Retin Obasohan).

Plusieurs possibilités pour regarder les Bleus

Pour regarder France – Belgique ce jeudi 28 août (17h), il existe trois possibilités. L’option gratuite est avec le groupe TF1, avec une diffusion sur TMC (canal 10 de la TNT) et l’application TF1+. Autrement, BeIN Sports diffuse également le match des Bleus, tout comme la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891

Pour rappel, tous les matchs de l’équipe de France sont diffusés en clair sur les chaînes du groupe TF1. Pour pouvoir suivre l’intégralité de la compétition, cela se passe sur BeIN Sports ou la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
