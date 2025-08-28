Où regarder France – Belgique, premier match des Bleus à l’EuroBasket ?

L’équipe de France masculine rentre en piste à l’EuroBasket 2025 ce jeudi 28 août. Après une phase de préparation réussie (cinq victoires en autant de rencontres), il est temps pour les Bleus de Frédéric Fauthoux (dont c’est la première compétition internationale) de confirmer cela pour sa première sortie au championnat d’Europe, à Katowice en Pologne.

Bien commencer le tournoi

Ce serait une vérité de La Palisse de dire que l’équipe de France doit bien débuter son EuroBasket 2025 en gagnant contre la Belgique. Au-delà de l’aspect comptable, elle doit aussi se mettre en confiance pour le reste de la compétition. Les Belgian Lions sont une belle opportunité pour cela, même si la sélection de Dario Gjergja n’est à pas sous-estimer malgré ses nombreux absents (Toumani Camara, Ajay Mitchell, Thijs De Ridder ou Retin Obasohan).

Plusieurs possibilités pour regarder les Bleus

Pour regarder France – Belgique ce jeudi 28 août (17h), il existe trois possibilités. L’option gratuite est avec le groupe TF1, avec une diffusion sur TMC (canal 10 de la TNT) et l’application TF1+. Autrement, BeIN Sports diffuse également le match des Bleus, tout comme la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891

Pour rappel, tous les matchs de l’équipe de France sont diffusés en clair sur les chaînes du groupe TF1. Pour pouvoir suivre l’intégralité de la compétition, cela se passe sur BeIN Sports ou la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.