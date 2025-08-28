Recherche
EuroBasket masculin

Nouvelles rassurantes pour Isaac Bonga et l’Allemagne à l’EuroBasket

EuroBasket - Sortie sur blessure lors du match d'ouverture contre le Monténégro, l'ailier de l'Allemagne, Isaac Bonga, devrait être rétabli pour le reste du Championnat d'Europe.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nouvelles rassurantes pour Isaac Bonga et l’Allemagne à l’EuroBasket

Isaac Bonga a été touché au genou en ce début d’EuroBasket.

Crédit photo : FIBA

L’Allemagne a débuté l’EuroBasket 2025 par une victoire écrasante (106-76) contre le Monténégro, mais cette performance dominante a été ternie par la sortie sur blessure de Isaac Bonga. L’ailier allemand a quitté le terrain en boitant à un peu plus de six minutes de la fin du quatrième quart-temps et n’est pas revenu dans la partie.

Des nouvelles rassurantes pour la suite du tournoi

Selon les sources de BasketNews, les premières indications suggèrent que Bonga a évité une grave blessure au genou. Les perspectives concernant sa participation continue dans le tournoi sont optimistes, ce qui représente un soulagement pour la Mannschaft. Avant sa sortie prématurée, Isaac Bonga avait contribué à la victoire de son équipe avec 7 points, 3 rebonds et 2 passes décisives en 18 minutes de jeu. Les prochains jours permettront de confirmer définitivement l’état de santé de l’ailier et sa disponibilité pour la suite des opérations.

L’Allemagne cherchera à capitaliser sur son début d’EuroBasket encourageant lors de son 2e match contre la Suède vendredi 29 août.

Allemagne
Allemagne
