Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Svetislav Pešić mécontent de l’organisation à l’EuroBasket : « On ne peut pas attendre jusqu’à minuit pour une conférence de presse »

EuroBasket - Après le large succès de la Serbie contre l’Estonie en ouverture de l’EuroBasket 2025, son sélectionneur Svetislav Pešić n’a pas caché son agacement face à l’organisation, regrettant l’heure tardive de la conférence de presse.
|
00h00
Résumé
Écouter
Svetislav Pešić mécontent de l’organisation à l’EuroBasket : « On ne peut pas attendre jusqu’à minuit pour une conférence de presse »

Svetislav Pešić a apprécié la performance de son équipe, mais pas l’heure de la conférence de presse.

Crédit photo : FIBA

La Serbie a parfaitement lancé son EuroBasket 2025 en dominant largement l’Estonie (98-64) pour son entrée dans le tournoi. Si la rencontre a été maîtrisée, l’après-match a beaucoup moins plu au sélectionneur, Svetislav Pešić. Présent en conférence de presse après 23h30, le technicien de 74 ans a tenu à pousser un coup de gueule sur cet horaire tardif pour répondre à la presse.

Une victoire nette mais un coach contrarié

Auteur d’un match offensif brillant avec 32 passes décisives, la Serbie a envoyé un message fort dès son entrée en lice. Toutefois, Svetislav Pešić n’était pas totalement satisfait à l’issue de la rencontre. Interrogé face aux médias, il a déploré le timing imposé : « On ne peut pas attendre jusqu’à minuit pour une conférence de presse », déplore-t-il dans des propos rapportés par Mozzart Sport. « Nous devons préparer le match suivant. Ce n’est pas une bonne organisation. »

Le sélectionneur serbe a insisté sur le fait qu’il préférait se concentrer sur le terrain plutôt que sur les aspects extra-sportifs : « Nous ne regardons pas les autres, seulement nous-mêmes. »

Fort d’un effectif impressionnant emmené par Nikola Jokić, Nikola Jović ou encore Vasilije Micić, la Serbie veut marquer l’EuroBasket 2025. Mais son sélectionneur a tenu à rappeler que la gestion du temps et la qualité de l’organisation comptaient aussi dans la réussite d’un tournoi.

LIRE AUSSI
Serbie
Serbie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
derniermot
C'est tard pour Papy Ou le serpent com' qui se mord les fesses...
Répondre
(0) J'aime
lulutoutvert
il pouvait jouer à 13h30 sinon ? sinon je le comprends aisément.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
programme tv eurobasket
EuroBasket
00h00Le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce jeudi 28 août
nancy fora tarbes
La Boulangère Wonderligue
00h00Nancy Fora quitte Tarbes pour une top formation de Boulangère Wonderligue
ngouama gauzin présaison
EuroLeague
00h00Destinations prestigieuses en présaison pour Mehdy Ngouama et Matthieu Gauzin
Svetislav Pešić EuroBasket
EuroBasket
00h00Svetislav Pešić mécontent de l’organisation à l’EuroBasket : « On ne peut pas attendre jusqu’à minuit pour une conférence de presse »
bonga allemagne eurobasket
EuroBasket
00h00Nouvelles rassurantes pour Isaac Bonga et l’Allemagne à l’EuroBasket
Présaison
00h00Une bonne répétition pour l’Élan Béarnais face à une NM1, avant le test à Limoges
Présaison
00h00Nancy, Dijon et la JL Bourg régalent, Berhanemeskel flambe déjà avec le MSB
france belgique eurobasket
EuroBasket
00h00Où regarder France – Belgique, premier match des Bleus à l’EuroBasket ?
EuroBasket
00h00Loïc Schwartz, un Saint-Quentinois face aux Bleus : « Je mérite d’être à l’EuroBasket ! »
Jaylen Hoard a eu un bel apport en préparation avec les Bleus
EuroBasket
00h00Jaylen Hoard, un facteur X des Bleus dès sa première compétition : « J’essaie d’apporter ce que je peux »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
1 / 0