Svetislav Pešić mécontent de l’organisation à l’EuroBasket : « On ne peut pas attendre jusqu’à minuit pour une conférence de presse »

La Serbie a parfaitement lancé son EuroBasket 2025 en dominant largement l’Estonie (98-64) pour son entrée dans le tournoi. Si la rencontre a été maîtrisée, l’après-match a beaucoup moins plu au sélectionneur, Svetislav Pešić. Présent en conférence de presse après 23h30, le technicien de 74 ans a tenu à pousser un coup de gueule sur cet horaire tardif pour répondre à la presse.

Une victoire nette mais un coach contrarié

Auteur d’un match offensif brillant avec 32 passes décisives, la Serbie a envoyé un message fort dès son entrée en lice. Toutefois, Svetislav Pešić n’était pas totalement satisfait à l’issue de la rencontre. Interrogé face aux médias, il a déploré le timing imposé : « On ne peut pas attendre jusqu’à minuit pour une conférence de presse », déplore-t-il dans des propos rapportés par Mozzart Sport. « Nous devons préparer le match suivant. Ce n’est pas une bonne organisation. »

😅🇷🇸 Coach Pesic would love to get out of work before midnight #Eurobasket pic.twitter.com/5djt6x23I4 — Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 27, 2025

Le sélectionneur serbe a insisté sur le fait qu’il préférait se concentrer sur le terrain plutôt que sur les aspects extra-sportifs : « Nous ne regardons pas les autres, seulement nous-mêmes. »

Fort d’un effectif impressionnant emmené par Nikola Jokić, Nikola Jović ou encore Vasilije Micić, la Serbie veut marquer l’EuroBasket 2025. Mais son sélectionneur a tenu à rappeler que la gestion du temps et la qualité de l’organisation comptaient aussi dans la réussite d’un tournoi.