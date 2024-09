Nando De Colo officialise la fin de sa carrière internationale

Comme attendu, la finale des Jeux olympiques de Paris 2024 restera comme la dernière en Bleu de Nando De Colo. Le joueur de l’ASVEL a officialisé ce vendredi 27 septembre la fin de sa carrière internationale, longue de 16 années.

Le 7e joueur le plus capé de l’histoire des Bleus

Après Vincent Collet et Nicolas Batum, est donc venu le tour de Nando De Colo (1,95 m, 37 ans) de mettre un point final à une fabuleuse carrière en Bleu. Il avait démarré sa carrière en équipe de France A un an avant Vincent Collet et Nicolas Batum, avec les qualifications à l’EuroBasket 2008, sous les ordres de Michel Gomez. Jusqu’à l’emmener aux portes du top 5 des joueurs les plus capés en équipe de France (209 sélections, à un match des 210 de Jean-Michel Senegal et trois des 210 de Eric Beugnot), sur une dernière médaille d’argent glanée aux JO cet été.

« Je n’aurais pas pu imaginer ma carrière sans l’équipe de France, déclarait-il après la finale perdue contre Team USA. « J’ai déjà connu des bons groupes, mais un comme celui de cet été, je ne sais pas. C’est génial d’avoir fini avec celui-là. » Nando De Colo a ainsi pu terminer sur une 6e médaille internationale, après avoir remporté l’EuroBasket en 2013, ainsi que terminer sur le podium de l’EuroBasket 2011 (argent) et 2015 (bronze), du Mondial 2019 (bronze) et des Jeux olympiques de Tokyo 2021 et Paris 2024 (argent).