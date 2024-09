Après 15 ans sous le maillot bleu, Nicolas Batum officialise sa retraite internationale

Quelques heures après l’annonce de Sarah Michel-Boury de mettre fin à sa carrière de joueuse, ce fut au tour de Nicolas Batum d’annoncer une retraite. Seulement internationale pour le Normand, qui poursuivra sa longue carrière en NBA la saison prochaine, aux Los Angeles Clippers. Une décision attendue, que Nicolas Batum a officialisé dans la soirée du lundi 16 septembre sur ses réseaux sociaux.

« Refermer ce magnifique chapitre »

C’est au sortir des Jeux olympiques de Paris 2024 que Nicolas Batum (2,03 m, 35 ans) avait déjà confirmé la fin de son aventure en Bleu. « C’était mon dernier match aussi », pour joindre le pas à son sélectionneur Vincent Collet, un duo indissociable en Bleu depuis 15 ans. Mais c’est un peu plus loin que Nicolas Batum a remonté le temps pour officialiser sa retraite internationale en postant un long message sur les réseaux sociaux, illustré d’une photo datant de 2004, au championnat d’Europe cadets en Grèce. « 20 ans de ma vie avec ce maillot bleu. De ma première sélection sénior face à l’Autriche à la dernière contre Team USA en passant par ma 100ème avec ce maillot rouge. Il est désormais temps pour moi de refermer ce magnifique chapitre et de passer le relais à la nouvelle génération. »

Été 2004, Championnat d’Europe cadets en Grèce, ma première compétition en Équipe de France (une épopée de dingue avec la « meilleure génération » 88-89 😉). 20 ans de ma vie avec ce maillot bleu. De ma première sélection sénior face à l’Autriche à la dernière contre Team USA en… pic.twitter.com/ymQjmSRJCp — Nicolas Batum (@nicolas88batum) September 16, 2024

C’est lors d’un tournoi à Strasbourg, en juillet 2009, que l’épopée Bleue de Nicolas Batum a débuté. S’en suivra 176 sélections, soit le 12e joueur le plus capé, juste derrière son ami Tony Parker. Avec ce dernier, il a remporté l’EuroBasket 2013 en Slovénie, avant de compléter son palmarès par deux médailles d’argent aux Jeux olympiques (Tokyo 2021 et Paris 2024), une breloque d’argent et de bronze à deux autres Euro (2011 en Lituanie et 2015 en France), ainsi que le bronze par deux fois aux Mondiaux (Espagne 2014 et Chine 2019). Vu comme le grand talent du basket français à ses débuts, il était le capitaine des Bleus depuis septembre 2018, avec cet archétype du joueur à tout bien faire, sur les parquets comme en dehors.

« Je suis fier d’avoir contribué à écrire une partie de l’histoire du basket français. Place maintenant aux jeunes, l’Équipe de France est entre de bonnes mains et je sais que ce maillot va continuer de briller », conclut-il.