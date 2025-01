Nanterre s’octroie un match décisif pour le top 16 de la BCL

Comme au match aller, Nanterre a souffert contre Ostende. Mais contrairement à la première joute à Maurice-Thorez, le club francilien est cette fois ressorti de la rencontre en Belgique (67-76) ce mardi 14 janvier. Les Nanterriens retourneront dans leur salle, pour un match décisif concernant leur qualification ou non au top 16 de la Ligue des Champions.

✍️ Nanterre this season: 𝐋-𝐖-𝐋-𝐖-𝐋-𝐖-𝐋… 𝐚𝐧𝐝 𝐖! The French team avoided elimination on the road in Belgium, they get to play Game 3 at home next week. #BasketballCL pic.twitter.com/mORxxC5vRt

— Basketball Champions League (@BasketballCL) January 14, 2025