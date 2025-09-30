Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Nanterre surprend Chalon et réussit son entrée en Betclic ELITE

Betclic ELITE - Surpris à domicile, l’Élan Chalon a chuté face à Nanterre (78-86) lors de la 1ère journée de Betclic ELITE. Au Colisée, les hommes d’Elric Delord ont buté sur une défense francilienne intraitable et une adresse extérieure catastrophique, laissant les Nanterriens signer un joli coup d’entrée.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nanterre surprend Chalon et réussit son entrée en Betclic ELITE

Benjamin Sene et Nanterre sont allés gagner à Chalon

Crédit photo : Charlotte Geoffray / Elan Chalon

Attendu pour confirmer sa belle fin de saison 2024-2025 et sa qualification en BCL, l’Élan Chalon a chuté dès la première journée de Betclic ELITE contre Nanterre (78-86), ce mardi 30 septembre au Colisée.

L’Élan Chalon, fort de ses succès en tour préliminaire de la BCL, a vu son attaque flamboyante enrayée par une défense francilienne très solide. Les hommes de Julien Mahé ont mené la partie presque de bout en bout, avec une belle répartition offensive et un gros travail au rebond.

– Journée 1

 

Un Colisée refroidi par la défense nanterrienne

Les supporters chalonnais espéraient une nouvelle démonstration offensive, mais Nanterre a vite calmé les ardeurs. L’équipe de Julien Mahé a remporté trois quart-temps sur quatre, poussant l’Élan dans la maladresse extérieure (1/16 à 3-points en première mi-temps, 7/31 au total).

Dans un match globalement maîtrisé, huit joueurs de Nanterre ont fini avec au moins 10 points ou 12 d’évaluation. Benjamin Sene (16 points) a donné le ton, bien épaulé par Mathis Dossou-Yovo (12 points), Roko Prkacin (11 points) et Jeremy Senglin (11 points). Le jeune Hugo Yimga-Moukouri (17 ans) a aussi marqué ses premiers points en Betclic ELITE (10).

Jeremy Senglin et Nanterre ont lancé leur saison par une victoire à Chalon
Jeremy Senglin et Nanterre ont lancé leur saison par une victoire à Chalon (photo : Charlotte Geoffrey)

Chalon maladroit et frustré

Côté bourguignon, Jeremiah Hill a bien tenté de sonner la révolte (16 points, mais à 0/7 à 3-points), relayé par Cuthbertson (15 points) et Mutts (11 points). Mais la réussite n’était pas au rendez-vous, malgré une domination nette au rebond offensif avant la pause (13 prises en première période).

Elric Delord a même écopé d’une double faute technique dans le money-time, sous les chants ironiques du kop. « On a vraiment tout donné, on n’a pas de reproche à se donner », estime le technicien périgourdin dans son debrief d’après match. « Avec une efficacité moyenne aux tirs, cela pouvait passer. »

Un signal fort envoyé par Nanterre

Pour son premier match officiel à la tête de Nanterre, Julien Mahé s’offre un succès de prestige. L’identité de jeu est claire : intensité défensive, rythme élevé et danger venant de partout. De quoi donner confiance à une formation qui veut retrouver le haut de tableau de Betclic ELITE après une saison 2024-2025 compliquée.

Chalon, de son côté, devra vite réagir après ce coup d’arrêt, dès la prochaine journée, pour ne pas voir ses ambitions de Top 4 s’étioler dès le départ.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Nanterre
Nanterre
Suivre
Chalon
Chalon
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
dauw24
Quel plaisir de voir enfin une équipe de Nanterre performante au rebond, et ce malgré les 13 rebonds off laissés aux Chalonnais en première mi-temps ! Ce n'est que le premier match, mais c'est le jour et la nuit pat rapport à l'année dernière, y compris pour les 4 joueurs qui étaient déjà là. Un beau résultat à confirmer à Thorez.
Répondre
(2) J'aime
papillon- Modifié
Une pensée pour Julien Mahé que l'on a pas su remplacer comme il se devait et que l'on a pas fini de regretter à St-Quentin... Et un grand bravo à Nanterre, le niveau de jeu et l'intensité défensive, que dire, c'est franchement impressionnant...
Répondre
(1) J'aime
frenchpaul1988
En cours de vérification.
lulutoutvert
Dussoulier 9 rebonds, Saxen qui combat en dessous, Dossou Yovo bien massif (voir lourd parfois). Il y avait longtemps qu'on n'avait vu une telle densité défensive dans la raquette. On attend que Scott se libère offensivement et que Saxen trouve quelques mouv', que Zakai prenne de l'expérience tout comme Hugo et la saison sera belle. Et que nos "gros" apprennent à lancer correctement le ballon sur L.F
Répondre
(0) J'aime
Livenews
T.J. Shorts s'est manqué pour sa première avec le Panathinaïkos Athènes en EuroLeague
EuroLeague
00h00Débuts ratés pour T.J. Shorts avec le Panathinaikos
Shane Larkin déborde Jaylen Hoard
EuroLeague
00h00L’Anadolu Efes démarre bien en EuroLeague, malgré un très bon Jaylen Hoard
Timothé Luwawu-Cabarrot a marqué 23 points pour Baskonia contre l'Olympiakos
EuroLeague
00h00Malgré un excellent Luwawu-Cabarrot, l’Olympiakos s’impose à Vitoria dans un match spectaculaire
EuroLeague
00h00La première victoire de la saison en EuroLeague revient à… Dubaï !
Benjamin Sene et Nanterre sont allés gagner à Chalon
Betclic ELITE
00h00Nanterre surprend Chalon et réussit son entrée en Betclic ELITE
ELITE 2
00h00Blois renverse Vichy dans le premier choc de la saison, Challans laisse échapper son premier succès dans un thriller
L'Elan béarnais compte 3 victoires en 3 matches
ELITE 2
00h00L’Élan Béarnais réussit la passe de trois à Nantes
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Betclic ELITE
00h00Mike James se lance dans la production de… caviar
À l’étranger
00h00La journée des annonces : la Serbie et l’Italie dévoilent leur nouveau sélectionneur
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
1 / 0