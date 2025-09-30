Nanterre surprend Chalon et réussit son entrée en Betclic ELITE

Attendu pour confirmer sa belle fin de saison 2024-2025 et sa qualification en BCL, l’Élan Chalon a chuté dès la première journée de Betclic ELITE contre Nanterre (78-86), ce mardi 30 septembre au Colisée.

L’Élan Chalon, fort de ses succès en tour préliminaire de la BCL, a vu son attaque flamboyante enrayée par une défense francilienne très solide. Les hommes de Julien Mahé ont mené la partie presque de bout en bout, avec une belle répartition offensive et un gros travail au rebond.

Un Colisée refroidi par la défense nanterrienne

Les supporters chalonnais espéraient une nouvelle démonstration offensive, mais Nanterre a vite calmé les ardeurs. L’équipe de Julien Mahé a remporté trois quart-temps sur quatre, poussant l’Élan dans la maladresse extérieure (1/16 à 3-points en première mi-temps, 7/31 au total).

Dans un match globalement maîtrisé, huit joueurs de Nanterre ont fini avec au moins 10 points ou 12 d’évaluation. Benjamin Sene (16 points) a donné le ton, bien épaulé par Mathis Dossou-Yovo (12 points), Roko Prkacin (11 points) et Jeremy Senglin (11 points). Le jeune Hugo Yimga-Moukouri (17 ans) a aussi marqué ses premiers points en Betclic ELITE (10).

Chalon maladroit et frustré

Côté bourguignon, Jeremiah Hill a bien tenté de sonner la révolte (16 points, mais à 0/7 à 3-points), relayé par Cuthbertson (15 points) et Mutts (11 points). Mais la réussite n’était pas au rendez-vous, malgré une domination nette au rebond offensif avant la pause (13 prises en première période).

Elric Delord a même écopé d’une double faute technique dans le money-time, sous les chants ironiques du kop. « On a vraiment tout donné, on n’a pas de reproche à se donner », estime le technicien périgourdin dans son debrief d’après match. « Avec une efficacité moyenne aux tirs, cela pouvait passer. »

Nos chalonnais s'inclinent sur cette 1ère journée ! Rendez-vous samedi 11 octobre contre Saint Quentin Basket Ball ! 📊 Hill 16, Cuthbertson 15, Mutts 11, Gaudoux 10, Darling 7, Leray 5, Nadolny 4, Choupas 3, Leray 2, Tonnellier 2 📸 Charlotte Geoffray#RougeEtBlanc pic.twitter.com/NNIs5FaXxE — Elan Chalon (@ELANCHALON) September 30, 2025

Un signal fort envoyé par Nanterre

Pour son premier match officiel à la tête de Nanterre, Julien Mahé s’offre un succès de prestige. L’identité de jeu est claire : intensité défensive, rythme élevé et danger venant de partout. De quoi donner confiance à une formation qui veut retrouver le haut de tableau de Betclic ELITE après une saison 2024-2025 compliquée.

Chalon, de son côté, devra vite réagir après ce coup d’arrêt, dès la prochaine journée, pour ne pas voir ses ambitions de Top 4 s’étioler dès le départ.