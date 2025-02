Nathan Kuta seul joueur sanctionné après l’échauffourée entre Orléans et le HTV

C’est presque devenu une tradition en cette saison 2024-2025. À chaque commission de discipline de la LNB, pleuvent les sanctions après une échauffourée en Pro B. Ce 19 février, l’instance de la Ligue Nationale de Basket a rendu ses décisions concernant notamment les incidents de la fin du match entre Hyères-Toulon et Orléans le 24 janvier dernier.

Contrairement aux sanctions prises après les rencontres Blois – Chartres et Champagne Basket – Rouen, un seul joueur va faire l’objet de suspensions cette fois. L’intérieur orléanais Nathan Kuta, sanctionné pour « acte violent », est ainsi suspendu pour deux rencontres (Chartres et Nantes), ainsi qu’une avec sursis. Également impliqués dans l’échauffourée, Matéo Bordes a écopé d’un avertissement, tandis que les infractions n’ont pas été caractérisées pour Maxim Eugene et le MVP de la finale de Leaders Cup Pro B, Tomislav Gabric.

Par ailleurs, la commission de discipline de la LNB a également suspendu pour une rencontre (+ avec sursis) l’intérieur caennais Kentan Facey, pour « comportement antisportif » lors du match entre Caen et l’Élan Béarnais le 24 janvier dernier.