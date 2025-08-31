Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Giannis Antetokounmpo mène la Grèce vers une victoire écrasante contre la Géorgie

EuroBasket - Giannis Antetokounmpo a marqué son retour en force avec 27 points dans la victoire 94-53 de la Grèce face à la Géorgie. Les Hellènes restent invaincus dans le Groupe C et se rapprochent de la qualification pour les huitièmes de finale.
|
00h00
Résumé
Écouter
Giannis Antetokounmpo mène la Grèce vers une victoire écrasante contre la Géorgie

Giannis Antetokounmpo a marqué 27 points contre la Géorgie

Crédit photo : FIBA

La Grèce a confirmé son statut de favorite du Groupe C en s’imposant largement 94-53 contre la Géorgie à Limassol, devant 7 290 spectateurs. Cette troisième victoire consécutive permet aux Hellènes de maintenir leur parcours parfait dans cette compétition, avec le retour remarqué de leur superstar NBA Giannis Antetokounmpo.

Après avoir été ménagé lors du deuxième match contre Chypre, Giannis Antetokounmpo a retrouvé les parquets avec une performance dominante. La star des Milwaukee Bucks a compilé 27 points, 8 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 27 minutes, rappelant pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde.

Le retour en force de Giannis Antetokounmpo

Le tournant du match s’est produit dans les 13 premières minutes, lorsque la Grèce a pris le contrôle grâce à un run de 12-2 qui lui a permis d’ouvrir un écart de 36-22. Dinos Mitoglou s’est particulièrement illustré durant cette séquence en inscrivant 8 points, contribuant à ses 17 points totaux avec 3 paniers à 3-points réussis.

Une démonstration collective grecque

Au-delà de la performance individuelle d’Antetokounmpo, la Grèce a livré une véritable démonstration collective. L’équipe hellène a excellé à longue distance avec un remarquable 14/25 à 3-points (56% de réussite) et a fait circuler le ballon avec 28 passes décisives. Cette fluidité offensive a contrasté avec les difficultés géorgiennes, limitées à 30% de réussite au tir et seulement 4/22 à 3-points (18%).

Alexander Mamukelashvili a tenté de maintenir la Géorgie dans le match avec 14 points, mais l’écart s’est creusé à 17 points à la mi-temps et n’a cessé d’augmenter par la suite. La Grèce attend désormais les résultats des autres rencontres pour connaître son sort : une victoire de Chypre contre l’Espagne ou de l’Italie face à la Bosnie-Herzégovine lui garantirait une place en huitièmes de finale à Riga.

La prochaine échéance verra la Grèce affronter la Bosnie-Herzégovine mardi pour tenter de boucler un parcours parfait à 4-0, tandis que la Géorgie défiera les hôtes chypriotes dans l’espoir d’atteindre un bilan de 2-2.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Espagne
Espagne
Suivre
Italie
Italie
Suivre
Grèce
Grèce
Suivre
Géorgie
Géorgie
Suivre
Chypre
Chypre
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Le sélectionneur de l'Allemagne, Alex Mumbru, est sorti de l'hôpital
EuroBasket
00h00Le sélectionneur de l’Allemagne sort de l’hôpital et poursuit sa convalescence à l’hôtel
À l’étranger
00h00Le flop saint-quentinois Marcus Santos-Silva va retrouver la BCL
ELITE 2
00h00Blois remporte le tournoi d’Aix-les-Bains en éteignant le feu roannais
Luka Doncic a signé un triple-double et la Slovénie a battu la Belgique
EuroBasket
00h00Luka Doncic réalise un triple-double historique lors de Slovénie – Belgique
Jordan Loyd a marqué 59 points sur les deux premiers matches de l'Euro
EuroBasket
00h00Comment est vue la naturalisation de Jordan Loyd en Pologne ?
Giannis Antetokounmpo a marqué 27 points contre la Géorgie
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo mène la Grèce vers une victoire écrasante contre la Géorgie
NCAA
00h00Parmi les meilleurs marqueurs français de NCAA, Sami Pissis transfère vers Alabama A&M
Guerschon Yabusele et les Bleus enchaînent dans leur Euro, face à Israël
EuroBasket
00h00Où regarder France – Israël gratuitement ce dimanche 31 août ?
francisco doncic
EuroBasket
00h00Luka Doncic a fait connaissance avec Sylvain Francisco : « Il a tiré à 1/23 en préparation et il a marqué 30 points contre nous »
Nick Johnson a manqué d'adresse dans la défaite de Saint-Quentin en présaison contre Bruxelles
Betclic ELITE
00h00Une première défaite en préparation mais un public déjà nombreux : Saint-Quentin défait par Bruxelles
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
1 / 0