Giannis Antetokounmpo mène la Grèce vers une victoire écrasante contre la Géorgie

La Grèce a confirmé son statut de favorite du Groupe C en s’imposant largement 94-53 contre la Géorgie à Limassol, devant 7 290 spectateurs. Cette troisième victoire consécutive permet aux Hellènes de maintenir leur parcours parfait dans cette compétition, avec le retour remarqué de leur superstar NBA Giannis Antetokounmpo.

Après avoir été ménagé lors du deuxième match contre Chypre, Giannis Antetokounmpo a retrouvé les parquets avec une performance dominante. La star des Milwaukee Bucks a compilé 27 points, 8 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 27 minutes, rappelant pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde.

Le retour en force de Giannis Antetokounmpo

Le tournant du match s’est produit dans les 13 premières minutes, lorsque la Grèce a pris le contrôle grâce à un run de 12-2 qui lui a permis d’ouvrir un écart de 36-22. Dinos Mitoglou s’est particulièrement illustré durant cette séquence en inscrivant 8 points, contribuant à ses 17 points totaux avec 3 paniers à 3-points réussis.

Une démonstration collective grecque

Au-delà de la performance individuelle d’Antetokounmpo, la Grèce a livré une véritable démonstration collective. L’équipe hellène a excellé à longue distance avec un remarquable 14/25 à 3-points (56% de réussite) et a fait circuler le ballon avec 28 passes décisives. Cette fluidité offensive a contrasté avec les difficultés géorgiennes, limitées à 30% de réussite au tir et seulement 4/22 à 3-points (18%).

Alexander Mamukelashvili a tenté de maintenir la Géorgie dans le match avec 14 points, mais l’écart s’est creusé à 17 points à la mi-temps et n’a cessé d’augmenter par la suite. La Grèce attend désormais les résultats des autres rencontres pour connaître son sort : une victoire de Chypre contre l’Espagne ou de l’Italie face à la Bosnie-Herzégovine lui garantirait une place en huitièmes de finale à Riga.

La prochaine échéance verra la Grèce affronter la Bosnie-Herzégovine mardi pour tenter de boucler un parcours parfait à 4-0, tandis que la Géorgie défiera les hôtes chypriotes dans l’espoir d’atteindre un bilan de 2-2.