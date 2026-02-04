Recherche
NBA

VJ Edgecombe brille avec 25 points dans la cinquième victoire consécutive des 76ers

VJ Edgecombe mène Philadelphie vers une victoire 113-94 contre Golden State. Le rookie inscrit 25 points, 7 rebonds et 7 passes décisives face aux Warriors privés de Stephen Curry.
00h00
Résumé
La performance remarquable du rookie VJ Edgecombe, auteur de 25 points, 7 rebonds et 7 passes décisives, a été déterminante dans cette victoire.

Crédit photo : © Justine Willard-Imagn Images

Les Philadelphia 76ers poursuivent leur série victorieuse avec un cinquième succès consécutif, s’imposant 113-94 face aux Golden State Warriors mardi soir à San Francisco. La performance remarquable du rookie VJ Edgecombe, auteur de 25 points, 7 rebonds et 7 passes décisives, a été déterminante dans cette victoire.

Une domination collective des 76ers

Andre Drummond a parfaitement épaulé Edgecombe avec un double-double de 12 points et 11 rebonds, tandis que Trendon Watford a apporté 16 points et 8 rebonds en sortant du banc. Adem Bona s’est également illustré en réussissant ses cinq premiers tirs de la première mi-temps en seulement neuf minutes, terminant la rencontre avec 11 points.

La supériorité physique de Philadelphie s’est traduite par une domination au rebond avec 24 prises offensives, pour un avantage total de 55-34 aux rebonds. Les 76ers ont également su capitaliser sur les 20 balles perdues des Warriors, inscrivant 15 points sur ces possessions supplémentaires.

Malgré un déplacement compliqué avec un second bus arrivé seulement 75 minutes avant le coup d’envoi à cause des embouteillages de la Bay Area, l’entraîneur Nick Nurse n’était pas inquiet pour son équipe qui disputait le second match d’un back-to-back après avoir battu les Clippers 128-113 la veille.

Golden State affaibli par les absences

Les Warriors ont dû composer sans Stephen Curry, absent en raison d’une douleur au genou droit qui l’avait déjà contraint à sortir prématurément lors de la défaite 131-124 contre Detroit vendredi dernier. Jonathan Kuminga, dont l’avenir avec la franchise reste incertain, manquait son cinquième match consécutif à cause d’une contusion osseuse au genou gauche.

Gui Santos et Pat Spencer ont mené l’attaque de Golden State avec 13 points chacun, tandis que Moses Moody a ajouté 12 points. Malgré un bon début avec huit paniers à 3-points réussis dans le premier quart-temps et un pourcentage de 63,2% aux tirs (12/19), les Warriors ont concédé leur troisième défaite consécutive à domicile. Al Horford a contribué avec 10 points malgré des problèmes de fautes, notamment grâce à un échange de passes décisives avec Draymond Green sur des paniers à 3-points consécutifs.

Les 76ers poursuivront leur tournée de cinq matchs sur la côte ouest en affrontant les Lakers jeudi soir, tandis que les Warriors se rendront à Phoenix le même jour.

