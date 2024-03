Nikolic encore absent, Chalon fait signer un contrat aspirant à Akram Naji

L’Elan Chalon a fait signer un contrat aspirant à Akram Naji (1,93 m, 16 ans) et Yanis Tonnellier (2,13 m, 20 ans). Meneur/arrière de bientôt 17 ans, Akram Naji va permettre à son club de pouvoir aligner 10 contrats contre l’ASVEL.

En effet, son meneur Aleksej Nikolic est toujours à l’arrêt. Toutefois, Akram Naji apparaît comme l’un des jeunes à suivre du club. Le natif de Noisy-le-Grand a terminé dans le cinq idéal de l’EuroBasket U16 l’été dernier en Macédoine-du-Nord et il tourne à 20,5 points en U18 ÉLITE et 11,8 points à 38,3% de réussite aux tirs (dont 23,7% à 3-points), 2,7 rebonds, 2,9 passes décisives et 3,7 balles perdues en moins de 23 minutes pour sa première saison en Espoirs ÉLITE.

Quant à Yanis Tonnellier, il montre de gros progrès cette saison. Intérieur de grande taille, il cumule 11,8 points à 45,8%, 7,4 rebonds et 2,4 passes décisives en 26 minutes.