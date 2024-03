Noa Essengue et Ulm concassent l’ASVEL

L’ASVEL s’est inclinée face à Ulm et Noa Essengue pour son deuxième match à l’ANGT (Adidas Next Generation Tournament de l’Euroleague) de Dubaï.

Face à une équipe mieux armée et plus âgée, les joueurs de Mike Happio ont révélé des carences technico-tactiques importantes, à l’image de leur adresse à 3-points (3/19) et de leur ratio passes décisives (8 passes décisives, pour 13 balles perdues) / tirs réussi (26 tirs et 23 lancers francs marqués). Peu à peu décrochés, ils ont fini à -20 (78-98). En face, Noa Essengue s’est régalé (16 points, 13 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions, 2 contres et 11 fautes provoquées pour 22 d’évaluation en 29 minutes) malgré ses difficultés récurrentes à 3-points (1/5) et aux lancers francs (3/12).

Si Ulm, qui avait déjà battu l’Aris Salonique, fait un grand pas vers la finale, l’ASVEL va tenter ce samedi de se qualifier pour la petite finale. Pour cela, l’ASVEL devra battre l’Aris Salonique pour son troisième et dernier match de poule. Entre-deux à 10h30 heure française.