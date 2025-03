Noah Penda de retour, Le Mans au complet face à Limoges

C’était un retour grandement attendu du côté du MSB. Noah Penda (1,99 m, 20 ans), absent depuis quatre matchs, sera de nouveau sur le parquet ce samedi 1er mars à 18h pour la réception de Limoges à Antarès, comme l’a confirmé Le Maine Libre. Le prospect tricolore, qui avait déploré sa malchance, avait manqué la Leaders Cup à cause d’un état grippal, puis le quart de finale de la Coupe de France suite à une légère blessure à la cheville, heureusement sans gravité. Les hommes de Guillaume Vizade ont remporté ces quatre rencontres sans lui. Mais un retour du quatrième meilleur marqueur et couteau-suisse de l’équipe ne sera pas de refus pour affronter le CSP. L’autre grand absent de la Leaders Cup TaShawn Thomas sera aussi de la partie, lui qui a déjà participé à la victoire contre Cholet. L’effectif est donc au complet.

En face se profile un adversaire limougeaud qui reste sur deux belles victoires avant la trêve, contre Nancy et l’ASVEL. Guillaume Vizade, qui a récemment prolongé jusqu’en 2028, veut se méfier du match piège. Le match aller s’était d’ailleurs soldé par une défaite en double-prolongations à Beaublanc (92-90). « Depuis un gros mois, ils ont changé de saison avec un nouvel entraîneur [Mikko Larkas], en modifiant le positionnement des joueurs, en intégrant un nouveau et en relançant une dynamique. Ce sera un adversaire redoutable. » Le club sarthois, actuellement 6e du championnat, n’a plus perdu depuis le 31 janvier. Ils sont donc logiquement favoris des pronostiqueurs. Quant à Penda, il va pouvoir reprendre sa marche en avant, lui qui est toujours en opération séduction des recruteurs en vue de la Draft qui arrive déjà dans moins de quatre mois.