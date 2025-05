Noah Penda préféré à Nolan Traoré pour le titre de meilleur jeune de Betclic ELITE

Noah Penda (1,99 m, 20 ans) a remporté le titre de meilleur jeune de la saison 2024-2025 de Betclic ELITE. Déjà élu dans cette catégorie pour la phase retour du championnat, l’ailier-fort du Mans a ainsi été honoré, devant des adversaires comme Nolan Traoré (Saint-Quentin), Roman Domon (Gravelines-Dunkerque), Mohamed Diawara (Cholet) et Mohammad Amini (Nancy).

Après celui de Pro B, le trophée de meilleur jeune en Betclic ELITE

Pour Noah Penda, il s’agit presque d’un « doublé ». La saison dernière déjà, le Parisien a été honoré d’un titre de meilleur jeune, celui de Pro B avec la JA Vichy, déjà sous les ordres de Guillaume Vizade.

Pour ses grands débuts en Betclic ELITE cette saison, Noah Penda tourne à 10,2 points à 44% aux tirs dont 30% à 3-points, 5,1 rebonds, 2,6 passes décisives, 1,4 interceptions et 0,9 contre pour 1,7 ballon perdu, soit une évaluation moyenne de 13 en plus de 25 minutes de jeu. Une grosse polyvalence qui s’inscrit au sein d’une équipe sarthoise qualifiée à la 6e et dernière place des playoffs. Le Manceau est attendu à la Draft NBA 2025 en juin prochain, avec des projections en fin de premier tour ou début de second.

Noah Penda a été préféré au meneur de Saint-Quentin Nolan Traoré, son principal concurrent pour le titre de meilleur jeune de Betclic ELITE. Ce dernier pourra se consoler en ayant gagné l’équivalent de cette distinction dans une Coupe d’Europe, la BCL.