Liga Endesa

Non drafté en NBA, la pépite espagnole Izan Almansa revient au Real Madrid

Espagne - Izan Almansa devrait revenir au Real Madrid avec un contrat de quatre saisons. Non drafté en NBA, le pivot espagnol de 20 ans abandonne pour le moment son rêve américain pour retrouver le club madrilène où il avait évolué en formation entre 2019 et 2021.
00h00
Non drafté en NBA, la pépite espagnole Izan Almansa revient au Real Madrid

Izan Almansa avait été très impressionnant en 2022 avec les équipes jeunes de l’Espagne.

Crédit photo : FIBA

Surprise sur le marché des transferts du Real Madrid. Selon la journaliste Noelia Gómez et confirmé par AS, le club madrilène va officialiser la signature d’Izan Almansa (20 ans, 2,08 m) pour les quatre prochaines saisons. Cette recrue inattendue vient compléter un effectif déjà renforcé par les arrivées du Français Theo Maledon, mais aussi de David Kramer, Gabriele Procida et Chuma Okeke.

Le jeune pivot espagnol retrouve ainsi le club où il avait évolué en formation entre 2019 et 2021. Originaire de Murcie et fils de Steve Horton, ancien joueur de Liga ACB, Izan Almansa avait quitté la capitale espagnole en 2021 pour tenter l’aventure américaine.

Un parcours semé d’embûches entre États-Unis et Australie

Le parcours d’Almansa aux États-Unis n’aura pas été celui escompté. Après avoir rejoint l’Overtime Elite Academy en 2021, devenant le premier Espagnol à y signer, il avait enchaîné les expériences : Ignite Team et Ontario Clippers en G-League, avant de s’envoler pour l’Australie et les Perth Wildcats l’été dernier.

Prenant la suite d’Alexandre Sarr dans la capitale de l’Australie-Occidentale, cette aventure australienne s’est soldée par des statistiques décevantes (7 points et 4 rebonds de moyenne, contre 12 points et 7 rebonds en G-League) et surtout par une sanction d’un mois entre avril et mai pour un contrôle antidopage positif au cannabis. Ce revers a définitivement compromis ses chances à la draft NBA 2025, où il fut le seul des 12 invités en green room à ne pas être sélectionné. Joueur des Philadelphie Sixers en Summer League cet été, il a privilégié un retour en Europe plutôt qu’une place en G-League.

PROFIL JOUEUR
Izan ALMANSA
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 208 cm
Âge: 20 ans (07/06/2005)
Nationalités:

logo esp.jpg
Stats 2024-2025 / NBL
PTS
6,8
#67
REB
3,9
#47
PD
0,7
#97

Retrouvailles avec Scariolo

Malgré ces difficultés récentes, Izan Almansa reste l’une des plus grandes promesses du basketball espagnol. Le pivot a été double médaillé avec les jeunes de la Roja dans le même été 2022 (médaillé d’argent et MVP du Mondial U17, médaillé d’or et également MVP avec les U18). Il a même déjà goûté à la sélection avec les A sous les ordres de Sergio Scariolo.

L’idée du Real Madrid est qu’Almansa débute la saison avec le reste de l’effectif, même si un prêt n’est pas exclu compte tenu de la concurrence au poste de pivot. Au sein de la maison blanche, il retrouvera Sergio Scariolo, qui reprendra le banc madrilène après l’EuroBasket, et Sergio Rodríguez, nouveau directeur sportif du club.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
