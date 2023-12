Le débat d’une nouvelle salle à Saint-Quentin relancé

Betclic ÉLITE - Saint-Quentin, de retour en Betclic ELITE, enchaîne les guichets fermés et refuse même des spectateurs. De quoi relancer le débat d'une nouvelle salle.

Le club de basket de Saint-Quentin de retour dans l’élite du championnat de France 30 ans après, le succès populaire est total. Le palais des sports Pierre-Ratte, qui s’est vu imposer un maximum de 3 100 spectateurs par rencontre par la préfecture au cours de l’été, refuse du monde match après match.

« Si on ouvre les vannes, on a 2200 abonnés, contre 1600 aujourd’hui, ou on a 500 VIP, contre 430, assure le président Laurent Prache dans Le Courrier Picard. Quand on sait qu’il faut garder 300 places pour les supporters adverses… Je suis sûr qu’on laisse 1000 à 1500 personnes dehors à chaque match. »

Éconduire des spectateurs est un gros manque à gagner pour le SQBB qui dispose du plus faible budget de la division (3,5 millions d’euros). Pour pérenniser son club au plus haut niveau français, le club picard – qui partage le Palais des Sports avec le Saint-Quentin Volley – doit pourtant actionner des leviers pour entrer de nouveaux revenus. Et cela ne peut passer que par une nouvelle salle. Dans son dossier, Le Courrier Picard a ainsi donné la parole à Fabrice Jouhaud, directeur de la Ligue nationale de basket (LNB), qui a assisté au dernier match du SQBB à domicile, contre Cholet Basket le 25 novembre.

« La question, c’est : que font les autres pendant ce temps ? Quand vous voyez qu’il y a vingt autres endroits en France avec des projets de construction ou d’agrandissement, vous allez vous raccrocher à quoi, à un bon effectif, des partenaires ultra fidèles ? Mais ça deviendra de plus en plus difficile face à des salles de 5-6000 places. »

De quoi mettre la pression sur le monde économique et surtout les collectivités locales. Car non loin de là, un club comme Denain vient de présenter un projet d’une salle de 5 000 places. De quoi les doubler moyen/long terme.