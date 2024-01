O.D. Anosike tente un retour en Turquie

Bien connu en Betclic ÉLITE, O.D. Anosike (2,03 m, 33 ans) a laissé son petit frère se faire un nom en France cette saison. Mais E.J. a connu une aventure compliquée à Roanne, quittant prématurément la Chorale, laissant ainsi son aîné comme l’Anosike le plus célèbre du championnat.

Finaliste de Pro A en 2014 avec la SIG Strasbourg, artisan du maintien du Portel en 2019 puis du spectaculaire redressement de Cholet en 2022, l’intérieur américano-nigérian est de retour en Europe, du côté du MKE Ankaragucu, lanterne rouge de la seconde division turque, malgré les belles performances de l’ex-meneur palois Kyan Anderson (22,1 points et 6,3 passes décisives). Récemment, il avait découvert de nouveaux horizons, devenant champion de Libye avec Benghazi puis arpentant les parquets iraniens pendant deux mois avec le Mahram Téhéran (12,7 points, 10,9 rebonds et 3 passes décisives). Oderah Anosike a déjà évolué en Turquie la saison dernière, tournant pratiquement en double-double en première division avec Manisa (9,2 points et 10,7 rebonds).