Officiel : Bastien Pinault revient à l’Élan Béarnais

Comme annoncé, Bastien Pinault (1,95 m, 30 ans) revient à l’Élan Béarnais, 10 ans après son départ.

Déjà joueur de Pau-Lacq-Orthez entre 2009 et 2014, l’arrière shooteur arrive de Nanterre en Betclic ÉLITE, club avec lequel il tournait à 7,2 points à 43,7% de réussite aux tirs (dont 40,7% à 3-points sur 4 tentatives), 1,2 rebond et 1 passe décisive en 16 minutes sur 44 matches toutes compétitions confondues.

« C’est un garçon qui a les valeurs du club et du territoire : du courage et de la passion, et qui vient s’inscrire dans la durée. Il va amener ses qualités techniques, son expérience et son caractère. »

Mickaël Hay, coach de l’Elan béarnais