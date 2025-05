Officiel : Janelle Salaün complète le trio français de l’USK Prague

Alors que Janelle Salaün s’apprête à faire la transition de sa saison européenne vers celle aux États-Unis, l’officialisation de sa future destination sur le Vieux Continent a été faite. L’USK Prague a annoncé la signature de l’internationale française, rejoignant ainsi deux autres tricolores dans la capitale tchèque, Valériane Ayayi (1,86 m, 31 ans) et Pauline Astier (1,79 m, 23 ans).

Parti à l’étranger pour la première fois l’été dernier, Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) a su parfaitement se développer en dehors de l’Hexagone. Après avoir débuté aux Flammes Carolo et enchaîné quatre saisons à Villeneuve d’Ascq, la grande soeur de Tidjane a assumé son statut de leader à Schio. L’ailière-forte a atteint le Final Six de l’EuroLeague avec le Familia, qui a remporté également le championnat italien contre le Reyer Venise de Lisa Berkani en finale, où Janelle Salaün a été élue MVP. Sur la saison d’EuroLeague, la Parisienne tourne à 14,3 points à 42% aux tirs, 5,9 rebonds et 2,3 passes décisives en 30 minutes de jeu en moyenne.

PROFIL JOUEUR Janelle SALAÜN Poste(s): Ailier Fort Taille: 188 cm Âge: 23 ans (05/09/2001) Nationalités: Stats 2023-2024 / La Boulangère Wonderligue PTS 14,5 #10 REB 5,5 #24 PD 2 #60

Désormais, c’est donc à l’USK Prague, tenant du titre de l’EuroLeague, que Janelle Salaün poursuivra sa progression. Avant cela, elle va connaître sa première expérience en WNBA, aux Golden State Valkyries, là encore bien entourée, avec Carla Leite (1,75 m, 21 ans) et Iliana Rupert (1,94 m, 23 ans).