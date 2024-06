Officiel : Jean-Marc Pansa va retrouver l’élite avec la JL Bourg

Jean-Marc Pansa (2,09 m, 26 ans) est officiellement un joueur de la JL Bourg. Pressenti comme annoncé pour prendre la suite de Bodian Massa dans l’Ain, l’information s’est donc confirmée ce samedi 22 juin avec l’annonce de la signature du pivot pour les deux prochaines saisons.

La meilleure saison de la carrière de Jean-Marc Pansa a donc été récompensée d’un retour dans l’élite ! Sous contrat avec Antibes mais prêté à Boulazac cette saison, le Guyanais a livré un exercice dès plus solide dans le Périgord. Avec 11,9 points à 60% de réussite aux tirs, 7,2 rebonds et 1,3 contre en 25 minutes de jeu en moyenne par match en saison régulière, il a été l’un des grands artisans de la belle saison du BBD. Tout aussi à son aise en playoffs, il n’avait malheureusement pas pu aider Boulazac à accéder à l’élite, avec une défaite en finale contre La Rochelle.

Mais c’est donc à la JL Bourg que Jean-Marc Pansa va pouvoir goûter à la Betclic ELITE, avec également une découverte à venir de l’EuroCup. Pivot aux dimensions physiques importantes, son potentiel n’avait pourtant pas vraiment éclos à Nanterre et Antibes. Le club bressan compte bien surfer sur sa dernière bonne saison en Pro B pour le développer, à l’image de Kevin Kokila au moment de sa venue à la Jeu. Le natif de Kourou va donc avoir la responsabilité de remplacer Bodian Massa, parti du côté de Manresa en Liga Endesa.

La réaction du consultant sportif de la JL Bourg François Lamy sur le site du club :

« Jean-Marc était devenu un OVNI en ProB. Sur la fin de saison, il a atteint des chiffres d’efficacité extrêmement élevés dans les stats avancées, et avec Freddy, on pense qu’il dispose des aptitudes physiques, techniques et mentales, pour les reproduire avec nous. Il a de plus un caractère de gagnant et une éthique de travail exemplaire. Sollicité par des équipes de première division étrangères, il a préféré nous rejoindre pour parfaire son intégration du haut niveau, ce qui est une preuve supplémentaire d’une personnalité très intéressante pour construire un effectif avec un état d’esprit de qualité. »