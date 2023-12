Officiel : Mohamed Diawara (Paris) rejoint Poitiers en prêt

Pro B - En manque de temps de jeu au Paris Basketball, le jeune ailier Mohamed Diawara rejoint Poitiers dans le cadre d'un prêt jusqu'à la fin de la saison 2023-2024.

Mohamed Diawara (2,04 m, 18 ans) en prêt à Poitiers, c’est désormais acté ! Alors que l’information est sortie une première fois le 12 décembre sur notre site Bebasket, le Paris Basketball et Poitiers ont officialisé ce mercredi après-midi le prêt du jeune ailier parisien dans la Vienne jusqu’à la fin de la saison 2023-2024.

Désireux d’obtenir davantage de temps de jeu afin de se développer (2,2 points et 1,2 rebonds en 6 minutes de moyenne sur 6 matchs disputés en Betclic ELITE), Mohamed Diawara devrait obtenir gain de cause chez le promu poitevin. Depuis la blessure de son meilleur marqueur Andy Cleaves II pour toute la saison, le PB86 cherche à se renforcer. Si son remplaçant n’a pas encore été trouvé, le jeune ailier va apporter du volume à l’équipe d’Andy Thornton-Jones avec son extrême polyvalence et son tir en pleine progression (29,6% de réussite sur plus de 6 tentatives par match la saison passée en Espoirs ELITE). Présent dans le club de la capitale depuis la saison 2021-2022, après une année au Pôle France, Mohamed Diawara va pouvoir exprimer encore davantage son talent et ses dimensions physique (2,21 m d’envergure), avec peut-être la possibilité de le montrer avec Paris la saison suivante ? Son contrat court jusqu’en juin 2025.