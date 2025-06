Officiel : Olivier Cortale s’engage à Denain pour trois saisons

C’était annoncé, c’est désormais officiel : Olivier Cortale (2,07 m, 28 ans) rejoint Denain pour les trois prochaines saisons. Après deux années passées à l’Élan Chalon en Betclic ELITE, l’intérieur passé par le centre de formation de la SIG Strasbourg revient en ÉLITE 2 avec l’ambition d’y jouer un rôle majeur. Le club nordiste entame ainsi son intersaison par un recrutement fort, en s’offrant un joueur expérimenté, performant et pleinement aligné avec ses ambitions.

🎙️ "𝑳𝒆 𝒎𝒆𝒔𝒔𝒂𝒈𝒆 𝒆𝒔𝒕 𝒄𝒍𝒂𝒊𝒓, 𝒐𝒏 𝒏𝒆 𝒗𝒊𝒆𝒏𝒕 𝒑𝒂𝒔 𝒂 𝑫𝒆𝒏𝒂𝒊𝒏 𝒑𝒂𝒓 𝒉𝒂𝒔𝒂𝒓𝒅. 𝑶𝒏 𝒗𝒊𝒆𝒏𝒕 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒊𝒓𝒆, 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒓 𝒆𝒕 𝒎𝒂𝒓𝒒𝒖𝒆𝒓 𝒍'𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆 𝒅𝒖 𝒄𝒍𝒖𝒃" pic.twitter.com/4T4qFienHk — DENAIN VOLTAIRE (@denainvoltaire) June 18, 2025

Un joueur de Pro B confirmé pour renforcer la raquette

En signant jusqu’au 30 juin 2028, Olivier Cortale devient la première recrue de l’intersaison pour Denain. Un signal fort envoyé par le club, qui souhaite tourner la page d’une saison compliquée à l’intérieur. « Ce recrutement est une déclaration d’intention », a affirmé Mehdi Chalah, le directeur général du club. « On ne vient pas à Denain par hasard. On vient pour construire, performer et marquer l’histoire du club. »

L’ancien joueur de Chalon a déjà fait ses preuves à ce niveau. Lors de sa dernière saison complète en Pro B, sous le maillot de Boulazac, il tournait à 9,3 points, 6,8 rebonds et 12 d’évaluation, avec des Playoffs de très haut niveau : 17,2 points et 7,2 rebonds pour 21 d’évaluation en cinq matchs.

Un profil expérimenté et polyvalent

Passé par Strasbourg, Gries, Saint-Chamond, Roanne, Boulazac ou encore Chalon, Olivier Cortale connaît parfaitement le paysage du basket français. Et son arrivée comble un besoin identifié depuis plusieurs mois. « Il faisait partie des priorités de recrutement », a expliqué l’entraîneur Ali Bouziane. « Nous voulions un joueur cadre, et il a prouvé par le passé qu’il l’était en Pro B. »

S’il vient principalement pour sécuriser le poste 5, le natif de Strasbourg peut aussi évoluer au poste 4, fort de sa dureté dans la raquette et de sa capacité à sanctionner à mi-distance. « C’est un joueur qui arrive dans ses meilleures années », a souligné le coach. « C’est une signature très importante pour nous. »

Avec ce renfort de poids, Denain lance son mercato sur une note très positive. Un recrutement qui en appelle d’autres, puisque plusieurs mouvements ont déjà été révélés.