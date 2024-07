Officiel : Rupert et Fauthoux à Mersin, avec Yvonne Anderson et Regan Magarity

Le Çukurova Basketbol Kulübü (CBK) Mersin a officialisé la signature de huit joueuses pour la saison à venir. Parmi elles, on trouve celles déjà annoncées des internationales françaises Marine Fauthoux (1,74 m, 23 ans) et Iliana Rupert (1,94 m, 23 ans). Hormis en sélection nationale et bien sûr au Pôle France, les deux amies de la génération 2001 n’ont jamais évolué ensemble.

Marine Fauthoux retrouvera son ancienne coéquipière de Basket Landes, Regan Magarity (1,90 m, 28 ans). MVP de LFB en 2021-2022, la native de Norrköping est parti à Gérone, dans le championnat espagnol, en 2023. Elles seront également coéquipières d’Yvonne Anderson (1,75 m, 34 ans), qu’elles ont souvent affronté avec la sélection de Serbie. Cette dernière a également évolué à Bourges, en 2022-2023, avant de rejoindre le Fenerbahçe Istanbul avec qui elle a tout gagné.

Aux côtés de ce quatuor, le CBK Mersin va aligner l’ailière labellisée WNBA Natasha Howard, ainsi que les internationales turques Şevval Akalan, Şuğranur Sönmez et İlayda Güner. Elles seront coachées par Victor Lapena, le sélectionneur Canada. Le technicien espagnol connaît le championnat turc pour avoir coaché le Fenerbahçe Istanbul entre 2019 et 2022, après avoir remporté l’EuroCup à Orenbourg. La signature d’une autre internationale française, Marine Johannès (1,78 m, 29 ans), est toujours attendue.