« On a pris une leçon » – Pierric Poupet après ASVEL – Paris

Pierric Poupet et l’ASVEL ont été bousculé comme rarement en championnat cette saison face à Paris (66-86). Complètement dominé dans le dernier quart-temps, Villeurbanne a dû se résoudre à laisser le club de la capitale s’imposer de 20 points à l’Astroballe. Face au tout récent vainqueur de l’EuroCup, dont c’était le premier match de reprise, la formation rhodanienne s’est incliné pour la seconde fois. Pas forcément de bon augure avant les playoffs…

« On a manqué notre rendez-vous, constatait Pierric Poupet dans des propos rapportés par L’Équipe. On n’a pas réussi à se mettre au niveau de leur intensité. Ils jouent simplement mais ils avaient ciblé des choses, qu’on avait anticipées, et on n’a pas réussi à les stopper. »