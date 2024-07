Orléans boucle son recrutement avec le meneur Lee Moore

Lee Moore (1,93 m, 28 ans) vient compléter l’effectif d’Orléans Loiret Basket pour la saison 2024-2025. Le club orléanais a annoncé la signature du meneur américain pour une saison, en précisant qu’il s’agissait de la dernière recrue.

Bourreau de Cholet en finale de la FIBA Europe Cup en 2023

Si c’est la première fois que Lee Moore va évoluer au sein d’une équipe française, le joueur de 28 ans a déjà pu fouler des parquets de l’Hexagone. Plus précisément un, celui de Cholet Basket. Le meneur était l’un des acteurs de la désillusion choletaise en finale de FIBA Europe en 2023 avec le club polonais d’Anwil Wloclawek (8 et 10 points inscrits en finale). La saison dernière, celui qui a principalement jouer dans le championnat polonais (4 saisons sur 7 chez les professionnels) évoluait en BNXT League (Belgique / Pays-Bas) au sein du club néerlandais Heroes Den Bosch, pour des moyennes de 13 points, 5,3 rebonds et 4,2 passes décisives en 26 minutes de jeu en moyenne.

Lee Moore sera en tout cas le maître à jouer d’Orléans cette saison. « Il sera le métronome de notre jeu offensif, il possède une grande qualité avec pas mal d’expérience en Europe, indique l’entraîneur Lamine Kebe dans le communiqué du club. Il va nous apporter de la dureté et du talent.