Orléans chasse le doute contre Poitiers

Dans un match disputé, Orléans a eu raison de Poitiers ce samedi soir en clôture de la 19e journée de championnat de Pro B. Pourtant en tête de 4 points à la mi-temps (42-46), les Poitevins d’un très bon Kevin Harley (15 points et 3 rebonds) ont craqué au retour des vestiaires face à l’efficacité redoutable d’une valeureuse équipe orléanaise.

Beyhurst en mode (presque) triple-double

Revenue sur le parquet le couteau entre les dents, l’équipe de Germain Castano a profité des très bons passages de Stefan Smith (15 points et 8 passes décisives) et de Ludovic Beyhurst (10 points, 7 rebonds et 8 passes décisives) pour renverser une équipe poitevine en perdition dans ces vingt dernières minutes. Grâce à un troisième quart-temps exceptionnel, les Orléanais ont conservé 11 points d’avance à dix minutes de la fin (71-60, 30′). Après avoir fait le plus dur au cours du troisième quart-temps, les hommes de Germain Castano ont géré leur avance pour s’offrir un succès salvateur en championnat.

« Salvateur », car l’OLB était englué dans une série noire. Battu à six reprises lors de ses huit dernières sorties, le club du Loiret pouvait presque sombrer dans la crise en cas de revers. Au lieu de cela, cette victoire permet aux coéquipiers de Romuald Morency de se replacer dans le Top 5 et de distancer leurs concurrents directs dans la course aux playoffs. A contrario, le PB86 marque le pas, défait pour la deuxième fois d’affilée après quatre succès de rang.