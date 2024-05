Orléans sacré champion de France Espoirs Pro B

Meilleur bilan de la saison régulière du championnat Espoirs Pro B, Orléans a appris de ses erreurs de 2023. Surpris l’année dernière en demi-finale par Champagne Basket, l’OLB n’a pas commis le même impair : le club du Loiret a cette fois survolé le Final Four, dominant successivement Aix-Maurienne (89-78) et Fos-Provence (90-78).

Pourtant, le score final est trompeur. Longtemps dominateur (78-58, 36e minute), l’OLB a bien failli s’effondrer. Avec cinq tirs primés consécutifs, les BYers sont revenus tout proches à l’entame des 120 dernières secondes (79-75, 39e minute). Mais un 8/8 sur la ligne des lancers-francs a permis aux hommes de Nicolas Guérin, couronné meilleur coach, de contenir les velléités provençales, où Willan Marie-Anais n’a pas spécialement été à la hauteur de son statut de MVP (13 points à 5/13 et 5 balles perdues pour 11 d’évaluation).

Auteur de sa meilleure performance offensive de la saison (28 points à 8/16 et 3 interceptions), Lilian Marville a été le facteur X de la finale côté Orléans. Les autres leaders ont été au rendez-vous, notamment le scoreur n°1 du championnat, Anthony Martinez (21 points, mais à 8/25, 8 passes décisives et 4 interceptions), et Jean-Anthony Wassom Leuko (13 points, 15 rebonds et 3 interceptions). Parmi les champions, on retrouve également un certain Yabusele, dénommé Joiesaint. Poste 2, âgé de 18 ans, resté muet pendant ses 9 minutes passées sur le parquet, il est le petit frère de Guerschon…

Grâce à ce trophée, l’OLB décroche son ticket pour le Trophée du Futur et affrontera l’AS Monaco de Mohammad Amini en quart de finale.