Orléans seul en tête de Pro B pour la première fois… « mais le but n’est pas d’être premier à huit journées de la fin »

Alors que Roanne, Blois et Boulazac ont tous occupé le fauteuil de leader de Pro B, c’est désormais au tour d’Orléans ! Samedi dernier, en dominant la lanterne rouge Fos-Provence à Marseille (77-60), l’OLB est sorti du bois pour la première fois de la saison.

Déjà vainqueur de la Leaders Cup Pro B, le club du Loiret va aborder le sprint final en position de force grâce à ses 22 succès en 30 matchs. Alors que cela ressemble désormais à une lutte à trois avec Blois et Boulazac, en embuscade derrière (21v-9d), Orléans a l’occasion d’écarter quasi-définitivement l’ADA de la course au titre ce samedi. En cas de victoire des hommes de Lamine Kebé, les Blésois seraient relégués à deux longueurs, plus le panier-average. Un gouffre à sept journées de la fin. Même si l’OLB ne veut pas s’attacher à réfléchir plus loin que « le prochain match »…

« Le résultat de la constance de notre travail »

Maceo Jack : « C’est important d’être en tête mais on ne peut pas se concentrer que là-dessus. Bien sûr que c’est sympa d’être premier mais il y a encore tellement de travail à accomplir pour remplir notre objectif. Il nous reste huit matchs, huit finales. Chaque match est une finale, c’est notre mantra. Tout ce qu’on va faire, c’est se concentrer sur la prochaine rencontre. Et si l’on fait ça, les résultats viendront ! »

Lamine Kebé : « Être premier à huit journées de la fin, ce n’est pas le but. Le but, c’est de l’être à la fin. Mais c’est bien, car ça ne nous était jamais arrivé depuis le début de saison. Samedi, à Marseille, on avait une opportunité au vu des résultats du week-end (défaite de Boulazac à l’Alliance Sport Alsace, ndlr). Mais on s’apprête à recevoir Blois, qui n’est qu’une longueur derrière. Comme je le répète en permanence, on en parlera à deux ou trois journées de la fin. Pour l’instant, il faut que l’on se concentre sur nous : plus on gagnera de matchs, plus on aura la capacité d’être à cette première place. Après, ce fauteuil de leader est le résultat de la constance de notre travail. Mais il ne faudra pas que l’on retienne que l’on a été premier à huit journées de la fin. Ce n’est pas l’objectif. »

Le calendrier d’Orléans (1er, 22v-8d) :

J31 : reçoit Blois

J32 : va à Poitiers

J33 : va à Évreux

J34 : reçoit Pau

J35 : va à Antibes

J36 : reçoit Rouen

J37 : reçoit Boulazac

J38 : va à Caen

Le calendrier de Blois (2e, 21v-9d) :

J31 : va à Orléans

J32 : reçoit Fos-Provence

J33 : reçoit Rouen

J34 : va à Poitiers

J35 : va à Nantes

J36 : reçoit Chartres

J37 : va à Caen

J38 : reçoit le SCABB

Le calendrier de Boulazac (3e, 21v-9d) :