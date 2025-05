Orléans : un nouveau logo et encore un record d’affluence cette saison

Troisième de la saison régulière de Pro B, l’Orléans Loiret Basket entame le sprint final des playoffs avec la montée en Betclic ELITE dans le viseur. Avant de connaître leur adversaire pour les quarts de finale, Poitiers ou Aix-Maurienne, le club dresse un bilan de l’exercice, marqué par plusieurs records que nos confrères de La République du Centre rapportent.

Olivier Rouet, président de l’OLB, a notamment évoqué le record d’affluence à l’Arena CO’Met. En moyenne, 7 041 spectateurs étaient en tribunes pour les matchs à domicile cette saison. Soit exactement 600 de plus que la saison précédente. Forcément, le président orléanais s’en félicite: « On confirme notre place de leader dans ce domaine dans le basket français, et très certainement même dans les sports de salle ».

6441 spectateurs de moyenne en 2023-2024, 7041 cette saison. Grâce à vous, Orléans Loiret Basket continue d’écrire son histoire et celle du basket français. 🏀 Spectateurs d’un soir, supporters, abonnés, partenaires, bénévoles : MERCI pour votre soutien ! 📢#TousOLB pic.twitter.com/MhqkftfRYS — OrléansLoiretBasket (@OLB45) May 15, 2025

En plus de cette présence constante sur l’ensemble de la saison, l’OLB a également connu un mois de décembre tonitruant dans ses travées. Après les 9 786 personnes présentes contre Évreux le 3 décembre, un nouveau record a été établi le 27 décembre, lors de la réception de Poitiers. Pour cette rencontre remportée sur le fil par les locaux, 9 928 spectateurs étaient venus pousser derrière Lamine Kebe et ses joueurs, du jamais vu au deuxième niveau français.

Orléans doit maintenant répondre présent au défi des playoffs, et profiter de son avantage du terrain jusqu’à la finale potentielle porté par une salle qui ne rêve que de Betclic ELITE. Quoi qu’il arrive, l’OLB a annoncé un budget de 5 millions d’euros pour la saison prochaine, et devra “en dépenser 500 000” rien que pour occuper CO’Met, a rappelé La République du Centre.