EuroLeague

Où regarder gratuitement le match de Monaco contre le Maccabi Tel-Aviv ?

EuroLeague - Monaco retrouve le Maccabi Tel-Aviv ce jeudi soir à Belgrade pour la 9e journée d’EuroLeague. Une affiche entre deux des meilleures attaques de la compétition, diffusée gratuitement sur TV Monaco.
00h00
Résumé
Écouter
Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir dominé les deux géants grecs lors de la dernière double week, l’AS Monaco enchaîne avec un nouveau choc européen face au Maccabi Tel-Aviv. Délocalisé en Serbie, le club israélien affrontera la Roca Team ce jeudi soir à Belgrade, dans un remake d’une série devenue mythique. Pour les supporters, le match sera visible gratuitement sur TV Monaco, qui retransmet une nouvelle fois l’aventure européenne du club princier.

Cap sur Belgrade pour Monaco et le Maccabi

Toujours sur une belle dynamique (six victoires sur les sept derniers matchs toutes compétitions confondues), la Roca Team veut poursuivre sa montée en puissance sur la scène européenne. En face, le Maccabi Tel-Aviv, contraint de jouer ses matchs à Belgrade en raison du contexte géopolitique, reste une formation redoutable malgré un bilan négatif (2 victoires – 6 défaites).

L’équipe de Vassilis Spanoulis pourra compter sur le retour de Yoan Makoundou, de nouveau à disposition après sa blessure à l’épaule. Étincelant à Limoges le week-end dernier, l’intérieur français va retrouver l’EuroLeague avec l’ambition de confirmer sa montée en régime. « Je me sens bien, j’ai repris des sensations sur le terrain. J’ai hâte de faire mes débuts cette saison en EuroLeague », confiait-il avant le départ pour la Serbie.

Un remake chargé d’histoire entre Monaco et le Maccabi

Difficile d’oublier la série de playoffs de 2023 entre Monaco et le Maccabi Tel-Aviv, conclue dans une atmosphère électrique à Gaston-Médecin. Ce soir-là, la Roca Team validait sa première qualification au Final Four de l’EuroLeague après une victoire mémorable (97-86). Mike James, Jordan Loyd et Elie Okobo avaient brillé dans un duel au sommet avec Wade Baldwin et Lorenzo Brown.

Depuis, chaque affrontement entre les deux clubs porte une dimension symbolique : celle d’un combat de prestige entre deux puissances offensives du continent.

Le duel des meilleures attaques d’EuroLeague

Avec plus de 88 points inscrits par match, le Maccabi Tel-Aviv reste l’une des attaques les plus prolifiques de la ligue. Lonnie Walker IV (14,4 points), Jaylen Hoard (12,2 points et 5,9 rebonds) et Tamir Blatt (8,2 points, 5,6 passes) forment un trio dangereux. De son côté, Monaco peut compter sur son meneur star Mike James, déjà meilleur marqueur de l’histoire de la compétition et à huit université de l’évaluation cumulée record.

L’Orégonais est en feu (16,8 points et 6,8 passes de moyenne), bien épaulé par Elie Okobo (5,5 passes) et Alpha Diallo, omniprésent des deux côtés du terrain. La bataille des passes décisives s’annonce serrée entre deux équipes qui partagent la balle à merveille (20,5 pour Monaco, 20,4 pour le Maccabi).

Comment regarder Monaco – Maccabi gratuitement ?

Bonne nouvelle pour les fans : le match sera visible gratuitement sur TV Monaco.
Avant-match, commentaires en direct avec Laurent Sciarra et Colin Bourgeat, puis analyses et interviews d’après-match sont au programme.

TV Monaco est disponible sur :

  • Freebox : canal 900

  • Bouygues : canal 500

  • Orange : canal 400

  • SFR : canal 511

  • Canal+ : canaux 125 et 135

  • Molotov TV : en streaming gratuit

Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Monaco
Monaco
