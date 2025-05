Où regarder Nancy – Paris pour la dernière journée de Betclic Élite ?

Betclic ÉLITE - Pour la 30e et dernière journée de la saison régulière de Betclic ÉLITE, Nancy et Paris se retrouvent ce samedi 17 mai à 18h00 pour un choc déterminant. Une rencontre à suivre en direct et gratuitement sur DAZN, commentée par l’équipe de First Team avec Erwan Abautret au micro.