Oumarou Baradji, champion de NM1 avec le HTV, reste dans le coin, au SMUC Marseille

Après deux saisons à Hyères-Toulon, dont la dernière conclue magnifiquement par un titre de NM1, Oumarou Baradji va quitter la division pour rejoindre le SMUC Marseille en NM2.

Revenu au HTV la saison dernière pour pallier une absence de Thibault Daval-Braquet, Oumarou Baradji (2,02 m, 35 ans) y a finalement terminé la saison. Après un premier exercice productif avec le club varois (8,3 points et 4,7 rebonds en 23 minutes de jeu), Oumarou Baradji a vu son impact se réduire lors du second (2 points et 2,8 rebonds en 10 minutes de jeu).

Désormais, l’ailier-fort évoluera au SMUC Marseille. Auparavant dans sa carrière, il a également porté les couleurs de Marly le Roi, Angers, Saint-Quentin, Avignon et Aubenas.