Paris surprend en EuroLeague, y compris ses joueurs : « Je pensais qu’on allait galérer plus que ça »

Semaine après semaine, le Paris Basketball continue d’impressionner pour ses débuts en EuroLeague. Jeudi 7 novembre face au Partizan Belgrade, le club parisien a empoché sa 4e victoire consécutive, la 5e au total en 8 matchs de saison régulière.

Une équipe d’outsiders qui veut se montrer

Dans une partie très physique, à l’image de celle de Baskonia, l’équipe de Tiago Splitter a encore une fois montré ses ressources multiples en EuroLeague, avec une défense bien présente. De quoi même impressionner les principaux intéressés, comme l’ailier Yakuba Ouattara, dont les propos ont été retranscrits par L’Équipe.

« C’est une très bonne surprise. Honnêtement, je pensais qu’on allait galérer plus que ça pour le début de saison, mais au final, connaissant l’équipe, la mentalité des gars, c’est pas si étonnant. »

Un début de saison d’autant plus surprenant que le Paris Basketball est composé de nombreux joueurs découvrant l’EuroLeague. Avant cet exercice 2024-2025, seuls Yakuba Ouattara, Kevarrius Hayes, Maodo Lô et Daulton Hommes (absent depuis le début de la saison) avaient déjà connu la plus haute compétition européenne. Mais son meneur T.J. Shorts, MVP de Betclic ELITE et d’EuroCup en 2024, est parfaitement parvenu à faire la transition. Tout comme l’ensemble de l’effectif, grâce notamment au style de jeu fait de jeu rapide, intronisé par Tuomas Iisalo et poursuivi par son successeur, Tiago Splitter.

« Tout le monde est dans la bonne mentalité, se donne à fond, veut prouver. Tout le monde a été les underdogs (outsiders) et c’est une opportunité pour tout le monde de montrer ce qu’on vaut au plus haut niveau. »

Fort de ses victoires en 8 matchs, le Paris Basketball se classe ainsi dans la première partie du classement, avec les équipes en playoffs. Le club de la capitale tentera se poursuivre sa dynamique positive lors d’une prochaine double semaine costaud, avec la réception du leader Kaunas et un déplacement à Barcelone.