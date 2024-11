Quatrième victoire de suite pour Paris en EuroLeague !

« C’était très physique, très défensif, mais on n’a jamais lâché même s’il y a eu des bas ». C’est tout sourire que Tiago Splitter s’est présenté devant la presse après la rencontre. Et pour cause, le Paris Basketball a signé sa quatrième victoire de suite en EuroLeague, ce jeudi 7 novembre face au Partizan Belgrade (74-71). « On prend les matches les uns après les autres, on ne pense pas trop loin », a tempéré le meneur T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans), auteur des deux lancers francs pour donner l’avantage aux Parisiens à 22,1 secondes de la fin, après une faute de Frank Ntilikina (1,93 m, 26 ans). Frank Ntilikina qui, pour son premier match en France depuis la finale des Jeux olympiques, a manqué le 3-points de la victoire alors qu’il était seul dans le corner.

Les Jones font la paire pour le Partizan

Pourtant, le meneur alsacien avait bien lancé son équipe (2-7, 2′) à l’Adidas Arena, avec 8 points rapides devant les nombreux supporters serbes présents Porte de la Chapelle. Seulement, Paris a de suite réagi pour prendre 9 points d’avance après 7 minutes de jeu (19-10), suite à 5 points marqués par Maodo Lo (1,91 m, 31 ans). Le reste de la partie a toutefois été des plus serrée à l’image du score de la mi-temps (37-35), après un panier de l’international soudanais Carlik Jones (1,83 m, 26 ans). Avec son homonyme du secteur intérieur, Tyrique Jones (2,03 m, 27 ans), le meneur scoreur a fait très mal au Paris Basketball ce jeudi soir. Les locaux ont du faire le dos rond dans le troisième quart-temps pendant une longue période de domination adverse (51-56, 28′). Finalement, un troisième panier à 3-points de Yakuba Ouattara (1,90 m, 32 ans) les a ramené dans la partie (54-56, 30′). De quoi se projeter vers une fin de rencontre très disputée. Et elle a bien eu lieu.

Deux ballons piqués, par Mikael Jantunen (2,04 m, 24 ans) et Iffe Lundberg (1,93 m, 29 ans), ont tour à tour permis à leur équipe de prendre l’avantage (70-69 ; 70-71). Finalement, T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) a pris les choses en main et provoqué la faute de Frank Ntilikina (8 points à 3/10, 3 passes décisives et 4 fautes pour 0 d’évaluation en 31 minutes) pour aller sur la ligne des lancers francs. Dans le dur face à Baskonia (4/21 aux tirs, 2 d’évaluation), l’international macédonien a été plus en réussite (13 points à 4/11 aux tirs, 8 passes décisives et 8 fautes provoquées). Il a pu profiter d’un bon Nadir Hifi en sortie de banc (17 points à 6/11 et 4 rebonds pour 18 d’évaluation en 17 minutes) et plus globalement d’une belle défense de la part de ses partenaires (20/45 à 2-points pour le Partizan), malgré des difficultés à tenir le rebond défensif.

Avec ce cinquième succès en huit matches, Paris s’installe dans le Top 8 de l’EuroLeague. Ils tenteront de confirmer la semaine prochaine dans une double-week qui s’annonce riche, face au Zalgiris Kaunas mercredi puis à Barcelone vendredi. Mais avant, une grosse rencontre de Betclic ELITE les attend ce dimanche à Saint-Quentin.