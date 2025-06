Paris – Monaco : le programme complet des Finales Betclic ELITE 2025

L’AS Monaco Basket, venue à bout de l’ASVEL ce mardi soir en demi-finales des playoffs, affrontera le Paris Basketball en finale de Betclic ELITE. Une série très attendue entre deux équipes phares du basket français, qui débutera dès le dimanche 15 juin à l’Adidas Arena.

Le choc Paris – Monaco pour le titre de champion de France

La finale de Betclic ELITE 2025 mettra aux prises Paris Basketball, impressionnant tout au long de la saison, à l’AS Monaco Basket, de retour en finale après avoir écarté l’ASVEL en trois manches sèches. Ce duel au sommet entre les deux locomotives du basket français démarrera à Paris, l’équipe de Tiago Splitter ayant l’avantage du terrain.

Le club de la Principauté aura enfin droit à quelques jours de récupération après avoir dû enchaîner le Final Four d’EuroLeague et les séries de playoffs avec un calendrier resserré. L’AS Monaco entamera donc la finale le dimanche 15 juin à l’Adidas Arena, avec pour objectif d’aller chercher une troisième victoire consécutive et d’accrocher un premier trophée cette saison.

📢 La billetterie est ouverte pour les Finales ! 🎫 ⏳️ Prenez vos places pour pousser la #RocaTeam 🆚️ @ParisBasketball ❤️‍🔥🇲🇨 👉https://t.co/XonYhHkKSL 🎬 Épisode 3️⃣ vendredi 20 juin (20h30) pour la première à domicile ♨️ #DagheMunegu #FinalesBetclicELITE pic.twitter.com/Okx5C15kso — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) June 10, 2025

Le calendrier complet de la série :

Episode 1 : Paris / Monaco – Dimanche 15 juin à 16h30 – Adidas Arena, Paris

Episode 2 : Paris / Monaco – Mardi 17 juin à 20h30 – Adidas Arena, Paris

Episode 3 : Monaco / Paris – Vendredi 20 juin à 20h30 – Salle Gaston Médecin, Monaco

Si nécessaire :

Episode 4 : Monaco / Paris – Dimanche 22 juin à 16h30 – Salle Gaston Médecin, Monaco

Epilogue : Paris / Monaco – Mardi 24 juin à 20h30 – Adidas Arena, Paris

Le suspense pourrait durer jusqu’au bout si les deux équipes se rendent coup pour coup. Paris aura-t-il les épaules pour décrocher son premier titre ? Ou Monaco confirmera-t-il sa domination nationale ?