Paris retrouve son sérieux contre Besiktas

Paris était opposé ce mardi soir à la seule équipe vainqueure du club de la capitale en EuroCup cette saison, Besiktas. Face à son bourreau de la phase aller, le Paris Basketball n’a cette fois pas tremblé pour l’emporter avec un écart confortable à Istanbul. Une soirée décidément bien difficile pour les clubs stambouliotes dans leur cité, après l’incroyable remontée de la JDA Dijon contre Galatasaray.

Paris retrouve un T.J. Shorts en réussite à 3-points

Si Paris a été assez méconnaissable le week-end dernier en Betclic ELITE à Strasbourg, cela a encore été le cas quelques minutes en Turquie. Dans le 1er quart-temps, Paris s’est retrouvé chahuté par l’une des meilleures défenses de de la compétition, encaissant une série de 16 points à 2 (20-13, 8′). Mais après cette entame poussive, on a retrouvé le Paris de l’EuroCup, au visage conquérant, avec des éléments que l’on avait même plus aperçu depuis un moment dans la capitale : T.J. Shorts est redevenu une menace extérieure sur cette rencontre (23 points dont 3/4 à 3-points) et les intérieurs parisiens Leon Kratzer (14 points à 7/8 aux tirs, 3 rebonds et 2 contres) et Enzo Shahrvin (8 points, 2 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre) ont eu un impact offensif comme rarement vu cette saison.

Après avoir repris le contrôle des opérations dans le 2e quart-temps (37-43, 20′), les hommes de Tuomas Iisalo ont bien contrôlé la partie en seconde période. Même lorsque Besiktas est revenu à dix points dans le dernier quart-temps sur un tir extérieur de l’ancien Villeurbannais Jonah Matthews (22 points), c’est alors l’homme des fins de match Nadir Hifi (11 points) qui s’est chargé de conserver l’écart avec les stambouliotes. Il s’agit de la 16e victoire en 17 matchs d’EuroCup cette saison du club parisien, qualifié depuis un moment déjà pour les quarts de finale des playoffs.

