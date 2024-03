Parker Jackson-Cartwright quitte déjà Galatasaray

Parker Jackson-Cartwright (1,80 m, 28 ans) à Galatasaray, c’est déjà fini. L’ancien meneur de Saint-Quentin et l’ASVEL n’a joué qu’un match pour le club turc.

Signé par Galatasaray après sa saison en NBL avec les New Zealand Breakers, Parker Jackson-Cartwright serait arrivé avec un coude blessé. Résultat, il aurait trouvé un accord avec la formation stambouliote pour mettre fin à son contrat. Lors de son seul match avec Galatasaray, il a cumulé 6 points à 2/12 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives en 17 minutes contre David Michineau et Bursaspor (victoire 81-65).